Štramberk - Novým konceptem pěší zóny, který by řešil nelehkou dopravní situaci v kopcovitém středu Štramberku, se zabývali tamní zastupitelé. Zpřehlednit a uvolnit dopravu chtějí možným zákazem vjezdu na náměstí.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Koncept pěší zóny řeší regulaci vjezdu na náměstí. Ta se týká zpoplatnění či vymezené doby za vjezd a parkování na náměstí. „Vypracoval jsem koncept pěší zóny, který by dopravu na náměstí celoročně limitoval. Stávající dopravní situace na náměstí je nepřehledná. Je tam poměrně velký provoz i větší pohyb chodců, což je nebezpečná kombinace,“ vysvětlil autor konceptu a zároveň i místostarosta města Pavel Podolský (ODS).

Koncept myslí i na potřebnou dopravní obsluhu. „Například zásobování by mohlo na náměstí vjíždět v čase od šesti do devíti ráno a odpoledne od šesti do sedmi,“ nastínil místostarosta s tím, že vjezd do centra města se zpoplatní. „Poplatky se pohybují v předběžných částkách. Na týden by to vyšlo na dvě stě korun, za měsíc by poplatek činil asi sedm set korun,“ přiblížil Podolský.

„Lidé, kteří na náměstí bydlí, by měli mít vjezd k vlastním domům automaticky bez výjimky. Například po předložení patřičného povolení,“ nechal se slyšet zastupitel Jiří Tůma (ČSSD). „Tito občané by vjížděli do centra bezplatně,“ potvrdil Podolský. Další postřeh přidal Jiří Šebek (SNK). „Co se týče regulace vjezdu do pěší, mělo by se pamatovat na lékařku. Dojíždí za pacienty domů, proto by měla figurovat ve skupině lidí s vjezdem v libovolnou dobu. Pokud výjimka bude platit pro svatebčany, měli by tam být i účastníci pohřbu. Někteří lidé totiž jezdí ze vzdálenějších míst, tak by mohli na tu hodinu dostat také výjimku,“ konstatoval Šebek.

„Koncept je pouze pracovním materiálem, kterým se zabývali členové dopravní komise města.Může se tudíž ještě dopracovat. Měl by se k němu vyjádřit ještě dopravní expert, ale i občané a podnikatelé. Pěší zóna má jasná pravidla definovaná zákonem. Momentálně se jedná pouze o návrh, který se ještě dopracuje,“ doplnil Podolský s tím, že koncept pěší zóny by se dočkal samotné realizace na jaře příštího roku.