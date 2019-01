Štramberské nářečí zpracoval místní nadšenec do knížní podoby

Štramberk - Slovník štramberského nářečí. Takový název dostala nová publikace pokřtěná na Štramberském masopustu. Zdaleka nejde o poslední knižní publikaci v roce, kdy malebné historické městečko slaví 650 let od svého založení.

Městečko pod Trúbou má svůj vlastní slovník. Zasloužil se o to Bohumil Kresta, nadšenec do historie a štramberský rodák, který loni oslavil osmdesát let. | Foto: Deník/Adam Knesl

Jejím autorem je místní rodák Bohumil Kresta, vlastivědný pracovník, hudebník a historik, jenž také přispíval do zdejšího zpravodaje. Na originálním slovníku pracoval osm let. Vydání se ujala firma Šmíra Print, která své publikace zaměřuje na regionální specifika a historické zajímavosti. V nákladu pěti set kusů se tak nový knižní přírůstek dostane mezi širokou veřejnost. V samotném slovníku najdou čtenáři nejen místní tradiční slovíčka, ale také povídky a zmínku o historii městečka v podhůří Beskyd. „V první části knihy jsou lidové štramberské výrazy, které jsou šťavnaté, jadrné, přiléhavé, a jsou k nim napsané správné významy. Druhá část se týká historie města,“ informovala Anna Rašková, vedoucí oddělení kultury štramberské radnice, která se také ujala slavnostního křestu. Úvod knihy zpracoval historický nadšenec Jiří Tichánek. „Tak jako Frýdecko, Ostravsko a Opavsko patří k lašským nářečím, taktéž se k nim v moravské části řadí nářečí štramberské. Jako lašské nářečí má například několik hlavních, téměř veskrze používaných jen krátkých samohlásek, přízvuk na předposlední slabice slova, široké a úzké i…“ osvětluje v publikaci Tichánek. Autor slovníku nevychází pouze z historie, v knize se objevují i výrazy současné. Bohumil Kresta je také členem letopisné komise města. „Pan Kresta díky své práci patří mezi významné štramberské rodáky,“ dodala Rašková. Slovník štramberského nářečí je k dostání na místním náměstí v Infocentrum Relax v podhůří Beskyd, bez jedné koruny za dvě stě korun.

Autor: Adam Knesl