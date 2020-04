DDM Bílovec se stal jednou z organizací, která se velmi rychle zapojila do pomoci potřebným.

Zpočátku šily pracovnice z bíloveckého DDM roušky na vlastních a zapůjčených šicích strojích. Pak ale přišla pomoc Nadace ČEZ na boj s COVID-19 ve formě příspěvku 47 tisíc korun, které umožnily nákup pěti nových šicích strojů.

Ředitelka DDM Bílovec Tamara Knoppová uvedla, že stroje se od chvíle, kdy byly do Bílovce dovezeny, téměř nezastavily.

„V prvních dnech po vyhlášení nouzového stavu byl tlak na potřeby roušek obrovský. Proto jsme se rozhodli našemu zřizovateli – městu Bílovec – pomoct. Kdo měl doma šicí stroj, přinesl ho, a pustili jsme se do práce. Ostatní zaměstnanci a dobrovolníci měřili, stříhali, žehlili a balili. Pro zvýšení produktivity jsme však potřebovali více švadlenek, respektive šicích strojů. Prostřednictvím sociálních sítí jsme proto požádali širokou veřejnost o jejich zapůjčení a jsme velice vděčni za to, že se našli lidé, kteří nám stroj zapůjčili. Přibyly tak další dva šicí stroje. Když jsme se dozvěděli o grantu Nadace ČEZ na boj s COVID-19, neváhali jsme a zkusili jsme štěstí. Byli jsme doslova překvapeni, jak rychle nadace reagovala,“ ohlédla se Tamara Knoppová v myšlenkách pár týdnů nazpět a dodala, že nákup nových šicích strojů ženy řešily okamžitě.

S tím, že budou šít roušky ještě v dalších týdnech, zaměstnanci DDM Bílovec i dobrovolníci, kteří chodí pomáhat,počítají.

Roušky by měly být nejen pro seniory a členy záchranných složek, ale i pro děti, které by se podle posledních plánů vlády, měly od konce května postupně začít vracet do škol i některých kroužků. Stroje ale neutichnou, ani když potřeba po rouškách pomine. „Už teď jsme rádi, že díky této dotaci budeme moci otevřít například kurzy šití pro mládež i dospělé,“ poznamenala Tamara Knoppová.

Radost z dění v DDM má také starostka Bílovce Renata Mikolašová.

„Jsme velmi rádi, že máme v Bílovci tolik ochotných lidí, kteří se takřka okamžitě zapojili do různých forem pomoci v boji s neviditelným nepřítelem. K nim patří také ředitelka DDM Bílovec Tamara Knoppová, její tým zaměstnanců i dobrovolníci, kteří přiložili ruce k dílu. Díky rychlé reakci domu dětí a mládeže, a ještě rychlejší reakci Nadace ČEZ, mohou tuto pomoc vykonávat za mnohem lepších podmínek,“ dodala Renata Mikolašová.

Lenka Hatlapatková, pověřená medializací města Bílovec doplnila, že Nadace ČEZ na boj s COVID-19 během dvou týdnů podpořila v rámci krizové pomoci přes 650 projektů za více než 30 milionů korun.

Pomoc šla nejen na nákupy šicích strojů a materiálu na výrobu roušek, ale na podporu výroby ochranných štítů pro záchranné složky, rozvozy léků a jídla seniorům, nákup ochranných pomůcek a další.