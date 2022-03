VIDEO: Ostravský hasič potil v USA krev, zaujal i Arnolda Schwarzeneggera

Křest ohněm má za sebou ostravský hasič Miroslav Šín (47 let), který v USA reprezentoval Českou republiku na jedné z nejdrsnějších hasičských soutěží světa The World’s Strongest Firefighter. Svým výkonem zaujal natolik, že od organizátorů dostal pozvánku na další ročník.

Ostravský hasič Miroslav Šín (47 let) odjel do USA reprezentovat Českou republiku na jednu z nejdrsnějších hasičských soutěží světa The World’s Strongest Firefighter, březen 2022. | Foto: Se souhlasem Miroslava Šína

Akci zaštiťuje sportovec, herec a politik Arnold Schwarzenegger. Jde o zcela výjimečné klání, na které se nelze kvalifikovat. Nejlepší hasiče planety si vybírají a zvou organizátoři. Další výzva Miroslav Šín skončil desátý. Jak na svém facebookovém profilu napsal, přestože má za sebou řadu závodů, s tak náročnou soutěží se dosud nesetkal. Splněný sen. Ostravský hasič vyráží do Ameriky za Arnoldem Schwarzeneggerem „Musím se přiznat, že jsem ještě nikdy nic těžšího v životě neabsolvoval. Desáté místo beru jako výzvu pro příští rok, kdy jsme přímo na místě dostali od promotéra pozvánku do Santa Monica v Kalifornii na příští ročník The World’s Strongest Firefighter 2023,“ uvedl Miroslav Šín. Videozáznam Arnolda Schwarzeneggera: Parťák i náhradník Spolu s ním odletěl do USA v roli náhradníka i jeho hasičský kolega z Liberce Jan Pipiš. „Bez něho bych byl poloviční,“ konstatoval Miroslav Šín. Zmínil také svého kamaráda ze základní školy, žijícího v USA, jenž jim dělal průvodce a staral se o ně. Triumf, ostravský hasič odlétá na klání siláků do USA, vybral ho Schwarzenegger „Na závěr musím poděkovat našim rodinám, všem, co nám fandili a nebylo vás málo…, neuvěřitelně jste nám udělali radost a dali spoustu energie i v téhle pitomé době… Moc, moc, moc děkujeme,“ uzavřel Miroslav Šín. Ostravský hasič absolvoval zvedání více než stokilové klády ze země, mrtvý tah v délce 60 sekund s více než dvousetkilovým závažím, běh s pytlem písku přes rameno a přitahování závaží na laně.