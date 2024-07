„Návštěvnost? Podprůměrná!“ konstatovala i navzdory tropickému dni pokladní v areálu, který je o prázdninách otevřený denně od 10 do 19 hodin. Od dospělých tady vybírají osmdesát, za děti ve věku od tří do patnácti let, senioři od pětašedesáti let a handicapovaní (ZTP) pak pltí snížené vstupné čtyřicet korun.

„Aktuální stav je okolo sto třiceti lidí. Zaprvé, je spousta lidí v práci, zadruhé, chodí hodně důchodci a pro ně je dneska dost vysoká teplota,“ vysvětlila pokladní. Jak ale ujistila, od třetí hodiny se situace změní a do sedmé večer bude na studeneckém koupališti určitě narváno.

„Strašně moc slunce, chtělo by to trošku více stínu, jinak voda boží,“ hodnotil návštěvník se dvěma syny. "Tropický ráj“ museli ovšem neplánovaně opustit dříve, jednoho z chlapců totiž bodla včela.