O tom, zda přijmou úvěr a podpoří celkovou opravu Dělnického domu, rozhodovali na svém posledním zasedání zastupitelé Studénky. Výraznou většinou jej nakonec odmítli a rekonstrukce se tedy zatím konat nebude.

Dělnický dům ve Studénce - červenec 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Starosta Libor Slavík na začátku schůze předestřel dvě varianty usnesení. Pokud by byl úvěr schválen, radní by obratem posvětili výběr zhotovitele, který vzešel z výběrového řízení. V případě neschválení úvěru by město informovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, že od státu nepřijme přislíbenou dvacetimilionovou dotaci. A to se také stane.

Starosta Slavík připomněl, že otevírání obálek v rámci výběrového řízení na zhotovitele komplexní modernizace a opravy jediného kulturního stánku ve Studénce se uskutečnilo koncem května. „Předmětem obnovy je kompletní rekonstrukce střechy včetně přípravy konstrukce pro umístění vzduchotechniky a současně i kompletní rekonstrukce hlavního sálu a přísálí včetně vnitřních rozvodů a všech inženýrských sítí. K tomu instalace vzduchotechniky, jevištní techniky, akustiky, ozvučení a osvětlení,“ vypočetl Libor Slavík.

Z-Group bus vyřešil autobusové výpadky, za volant poslal vše, co má ruce i nohy

Výběrového řízení se zúčastnily tři firmy, nejlevnější nabídka byla 90,5 milionů korun včetně DPH, což ale bylo zhruba o 2 procenta více, než město předpokládalo. Nabídky dvou dalších uchazečů byly 100,3 a 102 milionů korun. „Ze zkušeností z jiných výběrových řízení jsme očekávali, že by ta částka mohla být nižší než kalkulovaný rozpočet a že se firmy o tak velkou zakázku porvou. To se bohužel nestalo,“ konstatoval starosta Libor Slavík.

Ministerstvo slíbilo dotaci

Na rekonstrukci sálu slíbilo Ministerstvo pro místní rozvoj Studénce dotaci ve výši 19,9 milionu korun, zbytek by město muselo uhradit z vlastních, případně jiných zdrojů. „Vlastních máme nachystáno zhruba čtyřicet milionů, bankovní úvěr by byl pětatřicet milionů korun na patnáct let,“ poznamenal Libor Slavík ještě v očekávání výsledků hlasování schůze zastupitelů. Uvedl, že za běžných podmínek by město akci mohlo ufinancovat.

„Pokud mohu mluvit za sebe, pro nás je rekonstrukce jednou z priorit. Bohužel průběh výběrového řízení a obava z nečekaných závad a neočekávaný výrazný nárůst nákladů na odstraňování havárií v budovách města, které nás provází od počátku letošního roku, tomu nenahrávají. Oproti rozpočtu jsme letos vydali sedm milionů korun. Proto tyto priority přehodnocujeme. Při realizaci projektu se finančně vydáme minimálně na dva roky, kdy nám bude zůstávat okolo deseti až patnácti milionů na běžné opravy, havárie a menší investice, a to by bylo velkým rizikem. Konsolidační balíčky a očekávaná finanční nejistota tomu nenahrávají,“ vysvětlil svůj postoj starosta Studénky Libor Slavík.

VIDEO: Pojízdná kavárna v Novém Jičíně. V parku posedíte u zákusku i kávy

Stejně jako starosta viděli situaci například zastupitelé Petr Havránek a Petr Odchodnický. Oba se v diskuzi shodli, že rekonstrukce je nutná, avšak riziko za současné situace příliš vysoké. „Pokusíme se připravit etapizaci, že bychom zkusili nějakou cestou získat dotaci na rekonstrukci střechy, což je jedna ze základních věcí, a znovu získat nějakou dotaci na vnitřní části,“ doplnil Libor Slavík.

Zastupitelé Studénky přijetí úvěru velkou většinou neodsouhlasili, město se tak vzdá dotace i celkové rekonstrukce Dělnického domu.