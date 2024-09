Krátce po 12. hodině byl v sobotu zhruba na tři hodiny uzavřen klimkovický tunel na dálnici D1. Důvodem uzavření byla výpadek elektrické energie. Po 15. hodině byl tunel znovu opět průjezdný a bez omezení.

Štěstí v neštěstí měl řidič u Studénky. Na cestě z Nové Horky do Bartošovic dostal aquaplaning a sjel s vozidlem ze svahu přímo na železniční trať jen pár chvil před tím, než místem projížděl vlak. Řidič stačil včas opustit vozidlo, které zůstalo na kolejích koly vzhůru. Vlak do vozidla narazil, ale sníženou rychlostí a vše se obešlo bez zranění.

„Také policisté v Moravskoslezským kraji posílili již od pátku výkon služby. Jsme připraveni za jakékoliv situace zasáhnout a poskytnout veřejnosti maximální pomoc. Situaci monitorujeme a okamžitě reagujeme na aktuální problémy, které v souvislosti s deštěm narůstají. Samozřejmě spolupracujeme se všemi složkami integrovaného záchranného systému, samosprávou, městskými policisty a dalšími zainteresovanými subjekty,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

K TÉMATU

Jaká je situace na silnicích v kraji k sobotní 15. hodině?

Bruntál, Opava, Nový Jičín – všechny mosty přes řeku Opavu do Polska z české strany uzavřeny.

Nové Heřminovy – silnice II/451 mezi obcemi Nové Heřminovy, Široká Niva – voda z řeky Opava mimo koryto, vody za obcí Kunov.

Silnice číslo 11 z Havířova směr Ostrava vozovka uzavřena. Hlídkou prováděn odklon dopravy přes ulici Těšínská přes Šenov.

Studénka, Nová Horka (Nový Jičín) – krátce po půl dvanácté došlo k dopravní nehodě osobního vozidla jedoucího z Nové Horky do Bartošovic. Podle prvotních informací řidič Škody Octavia, ještě před mostem dostal tzv. aquaplaning, přičemž následně sjel ze svahu a zůstal ležet na střeše v železniční trati. Řidič z vozidla stačil vystoupil, kdy po chvíli místem projížděl osobní vlak, který jen „lehce“ do boku auta narazil a vozidlo pootočil mimo profil kolejové tratě. Ve vlaku cestovalo celkem 7 osob, střet se měl obejít bez zranění. V osobním vozidle cestoval pouze řidič, který by měl mít lehké zranění. Dechová zkouška byla negativní. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Policisté na místě koordinují dopravu.

Hodslavice (Nový Jičín) – silnice I/57 uzavřena, evakuace osob.

Stará ves nad Ondřejnicí – za asistence policistů evakuace osob.

Ostrava-Přívoz - v brzkých ranních hodinách došlo na ulici Mariánskohorská k ucpání kanalizace, kdy se zatopil podjezd „Myší díra“ u křižovatky s ulicí Cihelní. Do podjezdu vjela řidička s osobním vozidlem Škoda Fabia, přičemž auto zůstalo stát ve vodě, celé pod hladinou. Policisté z oddělení hlídkové služby okamžitě zareagovali a z ponořeného vozidla dívku vyprostili. Událost se naštěstí obešla bez zranění.

Ostrava - ulice Na Hrázi došlo k evakuaci zhruba šesti osob. Policisté spolupracovali také na evakuaci osob z rodinného domu Ostravě-Svinově, kde je zaplavena ulice Kutnohorská.

Ostrava – Rudná silnice ve směru z Ostravy na Havířov zavřena.

oblast kolem Šenova zatopená.

Ostrava Svinov – vodní tok Porubka se vylila a silnice je zaplavena.

Vřesina u Ostravy – zde došlo k evakuaci zhruba deseti osob za pomocí městských a státních policistů.

Stará Bělá – ulice Mitrovická je neprůjezdná vlivem rozvodněného toku - Starobělský potok.

Sedlnice (okr. Nový Jičín) - došlo k uzavření silnice vedoucí od kruhového objezdu ze směru od Mošnova do obce Sedlnice, ze směru od Studénky směrem do obce a ze směru od obce Bartošovice. Úsek je zatopený vodou do výšky zhruba 30 cm, což se může měnit dle síly deště.

Vrbno pod Pradědem – část Mnichov v blízkosti řeky Opavy, došlo k evakuaci osob.

Rychvald – na ulici Parcelní došlo k evakuaci zhruba dvaceti rodinných domů.

Silnice číslo 4666 mezi obcemi Háj ve Slezsku a Hrabyně – silnice je zaplavena.

Silnice 45813 uzavřená z města Albrechtic na Linhartovy.

Silnice 4589 – v obci Branticích v úseku od silnice číslo 45 do obce.

Okres Opava – z polské strany došlo k uzavření všech mostů přes řeku Opavu – od Úvalna až do Opavy. K uzavření mostu dojde z naší strany – umisťuje se dopravní značení.

Petrovice u Karviné – uzavřeny oba hraniční přechody.