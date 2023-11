Nedlouho po tomto incidentu z července 2015 projel tímto přejezdem na červenou řidič z Portugalska. Ten naštěstí duchapřítomně prorazil závoru a zabránil tak nejhoršímu. I to byl důvod, proč se v souvislosti s železničním přejezdem začalo hovořit o opatřeních, která by podobnému nezodpovědnému chování učinila přítrž. O tom, že jsou nezbytná, svědčí skutečnost, že středeční událost nebyla na tomto přejezdu jedinou ani v letošním roce. V pondělí 28. března tam uvízl pětatřicetiletý řidič kamionu, i tentokrát cizí státní příslušnosti. Na železničním koridoru u Studénky kvůli tomu musel být přerušen vlakový provoz.

„V říjnu jsme požádali o vyvlastnění jednoho z pozemků. Proces se ale zastavil, protože nakonec došlo k dohodě s vlastníkem a 23. října jsme uzavřeli kupní smlouvu,“ uvedl pro Deník Jan Nevola, mluvčí Správy železnic. Upřesnil, že v současné době je podepsáno 5 smluv, dalších 9 návrhů smluv bylo odesláno majitelům. Celkově se jedná o 41 kupních nebo nájemních smluv a věcných břemen.

OBRAZEM: Jak zvládnout stádo ovci? Mistři na Novojičínsku ukázali, jak na to

„Pokračujeme tedy s vypořádáním jednotlivých pozemků. Správa železnic už požádala o vydání stavebního, respektive společného povolení,“ pokračoval Jan Nekola s tím, že realizace stavby by podle současných předpokladů měla začít v roce 2025, a to výstavbou obslužných cest v Butovicích. Samotný železniční přejezd by měl být zrušen v následujícím roce po dokončení nového podjezdu.

Kamiony do Studénky nebudou jezdit

Starosta Studénky Libor Slavík posun v této záležitosti uvítal. Podél trati povede objízdná trasa kolem vjezdů do společností v bývalém areálu Vagonky. Kompletně se to vyhne tomu kritickému místu, my pak budeme schopni v podstatě zakázat vjezd kamionové dopravy do města s výjimkou zásobování. Vozidla, která by jezdila do těch společností v areálu, by použila objízdnou trasu přes dálniční přivaděč,“ dodal starosta Studénky.

První zásah Horské služby na sněhu v Beskydech. Žena si zranila nohu

Připomněl, že celý projekt je dílem Správy železnic. „Vymysleli podjezd, který má být pro osobní auta a vozidla integrovaného záchranného systému. Pro průjezd kamionové dopravy stačit nebude,“ uzavřel Libor Slavík.