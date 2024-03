Nepřemýšlíš, nezastavíš, zaplatíš! S tímto heslem oznámila Bílovecká radnice, coby spádová obec s rozšířenou působností, spuštění chytrého kamerového systému na železničním přejezdu ve Studénce. Ten se stal po Vendryni druhým v tuzemsku, odkud automaticky chodí pokuty řidičům, kteří tady poruší předpisy.

Chytrý přejezd ve Studénce, 14. 3. 2024. | Video: Radek Luksza

Princip fungování kamer na přejezdu na hlavním tahu na Ostravsko je, jak oznámil vedoucí právního oddělení na bíloveckém úřadě Jaroslav Švábík, naprosto stejný jako na koridoru na Slovensko.

„Příprava projektu probíhala v našem případě od loňského března. Zkušební provoz byl od 1. prosince 2023 do 14. února 2024 a sloužil zejména k otestování přenosu dat, které zpočátku neprocházely korektně,“ uvedl. Ale od 15. února to ve Studénce zavedli systém do plného provozu a už přistihli šest přestupců.

„V současné době ještě neexistuje dostatečné množství dat pro jakékoliv vyhodnocování nebo přehledy,“ podotkl právník z Bílovce. Upozornil, že město nemá s vlastním přejezdem nic společného – Studénka ovšem spadá do jeho správního obvodu.

„Městský úřad Bílovec tak musí projednávat přestupky podle paragrafu 125c odstavce 1 písmena F) bodu 9 – vjíždění na železniční přejezd v případě, kdy je to zakázáno – zákona o silničním provozu, spáchané na území města Studénky, stejně jako je příjemcem pokut z těchto přestupků,“ řekl Švábík.

Chytrý přejezd ve Studénce zřídili proto, aby se zajistila vyšší bezpečnost a předcházelo se tragickým nehodám. Jako například té z 22. července 2015, kdy právě tady před osmou hodinou ráno mezi spuštěnými závorami uvízl kamion s kovovými plechy a narazil do něj vlak SC 512 Pendolino na trase Bohumín – Františkovy Lázně. Výsledek? Tři mrtví a pětadvacet zraněných lidí včetně strojvedoucího, který přišel o nohu. A osm a půl roku ve vězení pro polského šoféra, jenž měl mimochodem „slušnou“ databázi šestnácti přestupků v dopravě.

„Nedisciplinovaným řidičům hrozí pokuta až pětadvacet tisíc korun a záznam šesti bodů v bodovém hodnocení,“ upozornil Jiří Hodic, tajemník Městského úřadu Bílovec, na následky nerespektování výstražného znamení před závorami u přejezdu na rychlostním železničním koridoru ve Studénce.

Kamery fungují i v mlze či ve tmě

Kamery tam byly nastaveny, aby reagovaly na spuštění blikajících červených světel a až po uplynutí přiměřené doby na bezpečnou reakci řidiče nasnímaly průjezd každého vozidla. A to i v mlze nebo chumelenici, o tmě ani nemluvě.

„Cokoliv zlepší bezpečnost je pozitivní! Snad to ty lidi bude odrazovat a čím více pokut přijde, tím dříve si uvědomí, že to nemají dělat,“ nechal se slyšet starosta Studénky Libor Slavík. Ze zkušenostní místních přidal poznatek, že předpisy na zdejším „hlavním“ přejezdu porušují hlavně přespolní motoristé s nemalým podílem cizích státních příslušníků. „Jen nás samozřejmě netěší, že Studénka nebude mít z jejich postihů žádný příjem,“ poznamenal starosta.

„K instalaci kamer na přejezd ve Vendryni i ve Studénce jsme prioritně přistoupili z několika důvodů. V obou případech se jedná o přejezdy na koridoru a zároveň na nich dochází k častému nerespektování výstražné signalizace,“ vzkázala Nela Eberl Friebová ze Správy železnic. Zřízení chytrého systému se projednávalo jak s dopravní policí, tak příslušnými radnicemi.

„Díky vstřícnosti těchto institucí jsme mohli ke spuštění kamer přistoupit. Obdobným způsobem projednáváme instalaci na dalších třiatřiceti lokalitách. Ty zveřejníme, ale až po dohodě s dotčenými samosprávami,“ doplnila Eberl Friebová.