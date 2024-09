K budoucí podobě ulic Generála Hlaďo a Tyršova, které zahrnují také park u Žerotínského zámku, plochu před baštou městského opevnění a ZŠ Tyršova, se může vyjádřit i veřejnost.

Jak? Jednoduše, radnice pro lidi připravila dotazník a názory občanů budou zohledněny v připravované architektonické studii. Ta bude hotova počátkem příštího roku a bude stát 629 tisíc korun.

Část, která se bude věnovat pozemkům u Žerotínského zámku, uhradí Muzeum Novojičínska, zbytek půjde z rozpočtu města.

„Řešené území představuje část takzvané okružní třídy, která vznikla po obvodu historického jádra města na konci 19. století po vzoru vídeňské Ringstrasse. Jedná se o veřejný prostor, zejména komunikace, parkovací plochy i zeleň. Prostřednictvím dotazníku chceme získat názory a podněty občanů města k plánované revitalizaci,“ uvedla Markéta Jánošíková z odboru rozvoje a investic na novojičínské radnici.

Občané se budou v dotazníku vyjadřovat k dopravě, parkování, výsadbě stromů, vodním prvkům. Zda preferují návrat k historickému vzhledu dané lokality nebo upřednostňují pojetí s moderními prvky.

Také mohou navrhnout akce, které by oživily prostor parku. „Chceme zjistit, zda by občané omezili parkovací místa nebo aby vytipovali lokalitu, kde by šlo další místa vybudovat. Zajímá nás, jestli chtějí více nebo méně zeleně, jestli chtějí pítko, fontánky nebo trysky, či si vodní prvky nepřejí,“ doplila Jánošíková.