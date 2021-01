Důvodem jsou nejen nařízení vlády, která výrazně omezují podnikatelskou činnost i společenské aktivity, ale také modernizace mobilních telefonů.

„Vylepšováním mobilních telefonů, a tím i fotoaparátů v nich, profesionální fotografická práce postupně odchází na úbytě. Mnoho lidí se spokojí s tím, že jim na fotky mobil stačí. Do toho různé zákazy a příkazy - nefotí se svatby, školy, školky, jarní fotky vánoční fotky, nic. Maminky a děti mají jiné starosti. Focení na vítání občánků je podle toho, jaké nařízení vlády právě platí,“ vypočítává Josef Petřek a dodává, že vítání občánků naposledy fotil asi před čtyřmi nebo pěti měsíci. „I to bylo s rouškami. Tady v Odrách bývalo vždy tak čtyřikrát do roka,“ poznamenává.

Sehnat kšeft je v současné době pro fotografa dosti obtížné, jemu se aspoň občas zadaří. „Fotil jsem pro firmu Auto Tichý, chtěli nafotit nějaké věci na webové stránky, tak jsem u nich fotil kompletně všechno, auta, techniky. Takže firmy, které chtějí nějakou kvalitu, si ještě profesionální focení objednají, ale není toho moc,“ dodává Josef Petřek.

Pracuje jako OSVČ, což pro něj znamená, že má rovněž nárok na kompenzace od státu. „Nějaký obnos stát dá, ale je to i o tom, že člověk má nějaké výdaje, musí platit sociální a zdravotní pojištění, energie a z něčeho musí žít. Je to celé takové divné,“ uzavírá Josef Petřek, jenž má na svém kontě například focení první porevoluční MISS Ivany Christové nebo Ivety Bartošové.