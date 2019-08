Uběhlo půl roku a jeden den a 2. srpna 260 centimetrů vysoká a okolo 500 kilogramů těžká socha opět stanula na podstavci dokud ji shodily silné větve stromů, které se ulámaly vlivem silného větru letos 1. února.

Přestože socha byla po pádu na zem a po zásahu větví velmi poničená, členové Orla Štramberk se rozhodli, že udělají vše proto, aby se socha patrona české země na horu Kotouč mohla opět vrátit.

Požádali sochaře a restaurátora Jana Kozla z Bystřice pod Hostýnem, který již dříve sochu renovoval a založili veřejnou sbírku. Celkové náklady na materiál, renovaci, přepravu a instalaci byly sto tisíc korun.

V půli července již byla socha opravená a čekalo se jen na vhodné počasí. Obnovenou sochu členové Orla pomyslně věnují Václavu Davidovi, který se počátkem devadesátých let zasloužil o obnovu Orla i obnovu sochy a 1. srpna by se dožil 90 let. Bohužel, zemřel právě v den, kdy při vichřici socha spadla z podstavce.

Podle předsedy štramberského Orla Petra Buzka žádné slavnostní odhalení sochy nechystají. Jako každý rok se na hoře Kotouč sejdou 28. září při tradiční Horové pouti při příležitosti svátku svatého Václava.

„Na místě posvětí sochu kněz,“ poznamenal Petr Buzek s poděkováním všem dárcům, kteří na obnovu sochy přispěli. Do celkové sumy ještě chybí necelých dvacet tisíc korun.

„Jsme rádi, že se to tak povedlo a že se to podařilo i v takovém termínu,“ uzavřel Petr Buzek.