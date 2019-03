Každý desátý Čech trpí podle odhadů ledvinovým onemocněním, ovšem jen malé procento o zákeřné nemoci ví a dochází k lékaři. Proto u příležitosti Světového dne ledvin nabídne 14. března Nemocnice Nový Jičín široké veřejnosti bezplatná vyšetření související s prevencí onemocnění ledvin i prohlídku hemodialyzačního oddělení.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ Zdeněk Traxler

"Smyslem akce je upozornit na nutnost prevence i včasné léčby ledvinových onemocnění, která se mnohdy dlouho neprojevují, přestože ohrožují člověka na životě,“ vysvětluje mluvčí nemocnice Lucie Drahošová. Nemocnice nabídne prohlídky hemodialyzačního oddělení, a to konkrétně v čase od 11 do 12:30 hodin. Odpoledne od 12:30 do 17 hodin pak bude k dispozici bezplatná nefrologická poradna v prvním patře pavilonu interních oborů.