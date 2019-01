Rybí – K Velikonočním svátkům kromě kraslic, zajíčků, beránků a mazance neodmyslitelně patří také tatar. I když se pomlázka dá dnes koupit v každém květinářství, hypermarketu nebo na velikonočním trhu, někteří lidé nedají dopustit na osobně pletenou. K těm, kteří do umění pletení tatarů pronikli patří také starostka obce Rybí, Marie Janečková.

Marie Janečková, dnešní starostka Rybí, také umí plést tatary. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

Zatímco kdysi se Marie Janečková tvorbě tatarů věnovala ve velkém a své dovednosti ukazovala například na velikonočních výstavách, letos, díky starostování, na svůj koníček už tolik času mít nebude. „No, pletení tatarů už jsem vlastně předala dál. Vidím to tak, že plést budu maximálně tak někomu z rodiny, známým nebo sousedům,“ proradila Janečková.

Nynější starostka obce Rybí není ve tvorbě velikonočního symbolu žádným nováčkem. K pletení tatarů, kterému se věnuje již dvě desítky let, ji přivedl její syn. „K pletení jsem se dostala v době, kdy náš synek potřeboval svůj první tatar. Protože mě rukodělné práce vždycky bavily, vzala jsem si příručku, našla postup a tak nějak se to naučila,“ zavzpomínala starostka. Zcela jednoduché to prý nebylo. Postupem času se ale z pletení tatarů, košíků a dalších věcí stal její velký koníček. „Úplně banální plést z proutí není, musí se na to stejně jako na spoustu jiných věcí přijít,“ řekla Janečková.

Tatry se staly v rodině Janečkové jakousi tradicí. Stejně jako tomu bylo kdysi, umění uplést si svou vlastní pomlázku se zde, dalo by se říci, dědí z generace na generaci. A tak zatímco ještě před dvaceti lety se o tatar musela postarat zručná maminka, nyní si už syn vystačí sám. „Synovi už tatar nepletu, postupně se to totiž naučil a plete si je sám,“ usmála se Janečková.