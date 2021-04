Běžel úvod zasedání frenštátského zastupitelstva. Starosta Frenštátu pod Radhoštěm Miroslav Halatin oficiálně představil novou tajemnici frenštátského městského úřadu Radku Krištofovou a poté poděkoval Petru Kubenkovi, jejímu předchůdci, za dlouholetou zodpovědnou práci.

Petr Kubenka pak vzpomněl na rok 1990, kdy se stal poprvé zastupitelem města a také místostarostou. Když jsme společně s Karlem Míčkem skládali první náš slib jako zastupitelé, neuměl jsem si představit, že tady budu pracovat pro město dalších třicet let. Uteklo to rychle jako voda. Za celou tu dobu jsem spolupracoval s několika starosty, se zde přítomným Karlem Míčkem. Karle, díky za vše. Někdy to bylo veselé, někdy složité, ale myslím, že jsme obstáli, že jsme to zvládli a že jsme město za těch dvanáct let posunuli kupředu,“ řekl Petr Kubenka.

Nejprve místostarosta

Po třech volebních obdobích Petr Kubenka ve funkci místostarosty skončil a přišel 1. červenec roku 2003, kdy nastoupil jako tajemník městského úřadu.

„Když jsem v této zasedací místnosti stanul před zhruba padesáti zaměstnanci, rovněž jsem si neuměl představit, že budu tak dlouho pro město v této funkci pracovat,“ pokračoval Petr Kubenka a uvedla jména starostů s nimiž spolupracoval – Pavla Orlíka, Stanislava Hrabovského, Zdeňku Leščišinovou a Miroslava Halatina.

„O tajemníkovi se v zákoně o obcích píše pár vět, ale je to funkce docela náročná, protože jsou zde zastupitelstvo, rada, zaměstnanci. Každý má své požadavky a do toho je ještě přenesená působnost. Takže skloubit všechny zájmy a vyhovět všem, bylo docela náročné. Myslím, že se to s pomocí vás všech podařilo,“ dodal Petr Kubenka a všem poděkoval za spolupráci.

Petru Kubenkovi pak poděkoval zastupitel Karel Míček, který s ním zažil tři volební období jako starosta „Opravdu jsme se tady na sebe dívali třicet roků. Myslím si, že Petr Kubenka byl velmi dobrý místostarosta a posléze tajemník. Za to mu patří dík. Znal Frenštát jako svoje boty a z toho pohledu se k němu také choval, tak jako ke všem problémům a které byly na stole,“ uvedl Karel Míček.

K němu se přidala radní Zdeňka Leščišinová, která po čtyřech letech ve funkci místostarostky byla dvě volební období jako starostka Frenštátu pod Radhoštěm.

„Byla jsem s Petrem Kubenkou dvanáct let. Prošli jsme mnohými úskalími, včetně nešťastného výbuchu a následného požáru domu. Zvládli jsme dobré i špatné. Už jsme mu děkovala a děkuji mu i na tomto místě. A přeji, ať má čas na děti a koníčky a vnoučata,“ uzavřela Zdeňka Lečišinová.