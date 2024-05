/VIDEO, FOTOGALERIE/ Třikrát unikátní! Tak generální ředitel kopřivnické automobilky Lukáš Andrýsek označoval prototyp vytvořený na platformě modelu Phoenix 4x4, představený i pokřtěný v pátek 10. května a předaný následně uživatelům. Na návrzích a montážích se přitom podíleli studenti, těm bude sloužit i pro výuku autoškoly.

Evropský unikát od tatrovky, 10. 5. 2024. | Video: Radek Luksza

„Uchvátilo mne, jak vypadá – ano, jasně, je to náš Phoenix – ale, jak byl postaven, s designem, který byl na míru vymyšlen, takové auto v této podobě je unikátní,“ konstatoval Andrýsek s tím, že druhou raritou bylo rozšíření o schopnosti autoškoly. A třetí pak dodání elektroniky, aby se dal vůz skutečně používat.

„Je něco, co nikdo jiný nemá a nedá se koupit, jen zkopírovat,“ komentoval tatrovácký generální ředitel žlutomodrý náklaďák s charakteristickým označením „L“ pro autoškoly. Upozornil též, že v Evropě bude konkrétní Tatra Phoenix svou specifikací jediná.

Parkování v Trojanovicích: co nejblíže k horám a za stokorunu na den

„Vznikla v rámci našeho projektu Tatra do škol, jenž umožňuje studentům zapojit se do stavby tohoto nákladního vozidla. Což se uskutečnilo i ve Střední škole a Vyšší odborné škole v Kopřivnici. Tam také bude vůz sloužit pro výcvik studentů na řidičské oprávnění skupiny C,“ vysvětlovala Jana Mohylová za automobilku.

Fabrika poskytla škole VOSKOP komponenty – kabinu a motor s převodovkou – a odborný dohled. „Podvozek naší tatrovácké koncepce dostali v rozloženém stavu a na základě přípravků z naší společnosti si ho pod dohledem mistra odborného výcviku postavili kompletně sami. Část komponentů dodávali i na rám,“ popisovala Mohylová. Celkově trvala stavba Tatry Phoenix na technické škole pět dnů.

Drama u Nového Jičína. Policisté stáhli z kolejí muže před jedoucím vlakem

Zapojila se do toho i Střední odborná škola Frýdek-Místek, ta poskytla zařízení k manipulaci s rozměrnými součástmi. A také Střední škola průmyslová a umělecká v Opavě, kde se zrodila grafická podoba novinky. „Znamenalo to pro mne hodně, moc jsem si pohrála s dynamikou a propojením kabiny s plachtou,“ komentovala to studentka Nela Pasrbková, která byla vybrána při představení vozu jako jediná slečna. Jinak se ho zúčastnilo deset z jedenácti studentů VOSKOP, od automechaniků přes karosáře, autoelektrikáře až po strojaře z vyšší odborné školy. Moravskoslezský kraj na tento projekt přispěl milionem korun.

K TÉMATU:

Požehnání s nostalgií