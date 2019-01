Nový Jičín – Prostory Městské památkové rezervace v Novém Jičíně se brzy promění v zářící uličky. V posledním listopadovém týdnu se milovníci Vánoc dočkají i stromu na náměstí.

Vánoční výzdoby v Novém Jičíně by letos měli instalovat koncem listopadu. | Foto: Archiv

Bez vánoční výzdoby výkladních skříní a hlavně ulic města by si adventní čas nedokázal představit zřejmě nikdo. Město Nový Jičín proto již několik let postupně doplňuje vánoční světelné výzdoby v Městské památkové rezervaci. „Letos bude dokončena výzdoba na okraji rezervace, a to nasvětlení ulice Tyršova,“ prozradila novojičínská tisková mluvčí Hana Sirotová. Zároveň dodala, že vánoční výzdoby se dočká také ulice Havlíčkova. „Zde poprvé osadíme vánočními motivy historické sloupy veřejného osvětlení. A také radnice se dočká nové výzdoby,“ upřesnila Sirotová.

Také místní části Loučka a Žilina nebudou o vánoční výzdobu ochuzeny. „V loňském roce byl v těchto lokalitách nazdoben vybraný strom. Letos dojde k pokračování výzdoby a to umístěním světelných ornamentů na sloupy veřejného osvětlení vždy tak, aby vyzdobená linie sloupů navazovala na již loni nazdobený strom,“ vyjmenovala Sirotová.

Třešnička na dortu, kterou představuje velký vánoční strom na náměstí, bude umístěna v posledním listopadovém týdnu. Od pondělí 1. prosince se pak lidé dočkají i vánočních trhů. „K dispozici zde bude především vánoční zboží, jako jsou stromky, svíčky, ozdoby, kapři či jmelí. Lidé zde najdou i zboží ruční výroby nebo občerstvení,“ informovala Sirotová s tím, že trhy budou doplněny kulturním programem, jako je například tradiční živý betlém. Stánkaři ukončí prodej na trhu v úterý 23. prosince. (mako)

Trhy budou ve Studénce i Příboře Adventní čas je již za dveřmi a příprava vánoční výzdoby a prosincového programu ve městech nabírá na obrátkách. Nejinak tomu je ve Studénce, kde nebude chybět každoroční rozsvícení vánočních stromů ve městě. Zdejší občané se také dočkají vánočního jarmarku, jež se bude tento rok konat v sobotu 13. prosince na náměstí Republiky a lidé si zde budou moct nakoupit například vánoční ozdoby či zahřát se svařeným vínem. Ač by ráda zdejší radnice připravila vánoční program na celý adventní čas, po jistých zkušenostech ví, že zdejší situace tomu nenahrává. „Naše náměstí neposkytuje nějaké přístřešky. My nemáme na náměstí žádné podloubí a nastává velký problém, když přijde například vydatné sněžení. Člověk nemůže předpokládat jaké bude počasí,“ uvedla Renáta Novotná, ředitelka Městského kulturního střediska ve Studénce, které má vánoční program zde na starost. Na vánoční atmosféru se mohou těšit také občané Příbora. Ulice a náměstí rozzáří tradiční světelná výzdoba, stejně tak jako živý strom, jež bude umístěný na náměstí Sigmunda Freuda. Odkud letošní symbol vánoc bude se ještě neví, ale na výběr má město možností více. „Město Příbor má své lesy, tak se buď strom vybere tam, nebo odbor životního prostředí nám hlídá stromy, které chtějí skácet soukromníci. Pokud je vhodný jako vánoční strom, tak mu ho povolí skácet za podmínek, že musí například rok počkat, aby se mohl použít na Vánoce,“ Josef Kisza, ředitel Technických služeb Příbor a dodal, že ani v Příboře nebude chybět tradiční jarmark spolešně s tradičními řemesly. (edm)

Vánoční překvapení ve Štramberku

Na náměstí pod Trúbou si blížící se svátky vánoční připomenou již na konci listopadu a také se zdejší občané a návštěvníci dočkají osvícené dominanty na zdejším náměstí.

Již ve středu 26. listopadu se ve Štramberku uskuteční Předadventní koledování aneb Vánoce buďtež vítány. To bude probíhat od 17.00 na náměstí a součástí programu bude slavnostní rozsvícení vánočního stromečku a celého náměstí. „Bude ozdobena také kašna, která bude naše letošní dominanta,“ sdělila Anna Rašková ze štramberské radnice, jež má také na starost kultury ve městě a dodala, že bude osvícen také strom u kostela na náměstí. Na Předadventním koledování vystoupí hudební skupina Ogaři, kteří společně s návštěvníky budou zpívat koledy. V sobotu 6. prosince nebude chybět Štramberský Mikuláš. Na zdejší náměstí nezavítají vánoční trhy, neboť podle Anny Raškové, je město moc malé na to, aby trhy centrum zaplnilo. (edm)

Kopřivnickým přinese Vánoce Mikuláš Nefalšovaný vánoční čas nastane v Kopřivnici spolu s příchodem svatého Mikuláše. Vánočnímu jarmarku bude předcházet i jarmark Mikulášský.

Vánoce dorazí během pár týdnů také do Kopřivnice. Výzdoba, vánoční strom i jarmarky, to všechno čeká kopřivnické během několika dnů. „Vánoční výzdobu města zajišťuje firma Slumeko, která disponuje několika kolekcemi vánočních ozdob a ty pravidelně doplňuje a obnovuje,“ popsala kopřivnická tisková mluvčí Lucie Petříčková s tím, že ozdoby mohou lidé každoročně spatřit v ulicích města, na veřejných prostranstvích či na sloupech osvětlení. „Vánoční výzdobu z minulého roku doplníme o výzdobu tří stromů na Štefánikově ulici a vánoční osvětlení nerezových sloupů u budovy Městského úřadu Kopřivnice,“ přiblížila Petříčková. Na okamžik, kdy se rozsvítí výzdoba i Vánoční strom přímo v centru města, si budou muset kopřivničtí počkat do 5. prosince. „Jako každoročně se slavnostní rozsvícení uskuteční na pokyn Mikuláše,“ prozradila mluvčí Petříčková. Zároveň dodala, že této akci bude předcházet Mikulášský jarmark, který budou moci lidé navštívit 3. a 4. prosince. Vánoční jarmark pak proběhne ve dnech od 17. do 19. prosince. Vánoce jsou svátkem klidu a míru, ale také pomoci svým bližním. Proto se město Kopřivnice rozhodlo podpořit zdravotně postižené občany. „V rámci projektu Vločka jsme zakoupili ozdoby, které vyrábějí zdravotně postižení lidé. Ozdoby jsou rozměrově menší a budou využity pro potřeby města,“ sdělila Lucie Petříčková. (mako)

Ozdobí strom u kostela

Vánoční výzdoba Bílovce se plně soustředila na Slezské náměstí. Tento rok však město přichystalo změnu. Namísto stromu z lesa, ozdobí živý strom stojící u kostela svatého Mikuláše.

Po zdařilém nazdobení stromu bude následovat jeho rozsvícení. „Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku proběhne pátého prosince,“ informovala členka kulturní komise Marie Velká. S touto akcí se váže i mikulášský večer, kdy chodívají malí koledníci na svou každoroční pouť od domu k domu. Po tomto večeru je na sobotu přichystán Mikulášský jarmark. (vru)

Odry mají novou výzdobu Vánoční osvětlení pomáhá ve městech i v obcích navodit příjemnou atmosféru zimních svátků. V Odrách bude nově osvětlena Třída osvobození. Světelná výzdoba, která lemuje ulice v Odrách, bude mít nový přírůstek. Ten má podobu nového osvětlení v hodnotě jednoho sta tisíc korun, které bude instalováno na ulici Třída osvobození. „Budou to stejné motivy jako loni,“ informoval referent Odboru správy nemovitého majetku Jiří Bílý. Také v Odrách již pomalu patří k tradicím předvánoční trh a slavnostní rozsvěcení vánočního stromu na náměstí. (vru)

Fulnek chystá zabíjačku

Nic převratného ve výzdobě nechystají ve Fulneku. Zato v prosinci chystají pro tamní obyvatele novinku. Vánoční výzdoba v ulicích Fulneku a na náměstí se ponese v duchu minulých let. „Nic nového nebude. Moc jsme kvůli tomu letos neutráceli,“ poznamenal starosta Fulneku Josef Dubec. Fulnečtí se ale dvakrát sejdou venku. Poprvé na Vánočním jarmarku, který se uskuteční 15. listopadu na náměstí a podruhé, 13. prosince, mnozí určitě zamíří k Městskému kulturnímu centru. „Bude tam obecní zabijačka,“ prozradil Dubec. (ipa)