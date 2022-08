„Kvůli zdražení plynu se posunul termín ukončení těžby černého uhlí na Karvinsku. A teplárna pro Frýdek-Místek bude s velkou slávou stříhat pásku, když bude uvádět do provozu plynofikované kotle, které na uhlí už předělat nepůjdou,“ srovnává Josef Kuběna za obyvatele města.

Ti nechtějí, aby se to obrátilo proti nim v podobě zdražení tepla. Teplárna uklidňuje, že pokud nebude opravdu tuhá zima, postačí vytápění biomasou, které je připraveno. Kotle na zemní plyn nebude podle všeho nutné využít.

Veolia Energie v lednu 2022, tedy ještě před vpádem Ruska na Ukrajinu a skokovým nárůstem ceny plynu, vzkázala lidem z Frýdku-Místku, že budou jako první v kraji topit bez uhlí.

Od roku 2023 slíbila razantně snížit emise oxidu uhličitého CO2. Jako hlavní palivo byla vybrána biomasa s uhlíkově neutrálním spalováním v roštovém parním kotli K4 s příkonem 20,275 megawattů.

„A ten již dnes zajišťuje většinu tepla pro potřeby Frýdku-Místku,“ upozornil Miroslav Zajíček, ředitel pro strategii a regulaci Veolia Energie. Potvrdil také záměr přebudovat na zemní plyn uhelné kotle K2 s příkonem 71,6 a K3 s příkonem 59,8 megawattů. Dvojka měla být předělána v červenci, trojka v říjnu. Sice nastalo zpoždění, ale podle povolení od Moravskoslezského kraje se oba kotle musí rozjet nejpozději do konce letošního roku.

Do té doby bude připraven uhelný kotel K1, jenž se následně také přestaví, a to na biomasu. “Pokud by ministerstvo průmyslu podle energetického zákona vyhlásilo takzvané předcházení stavu nouze, ponecháme uhelný kotel nadále ve službě,“ ujistil ředitel Miroslav Zajíček.

Teplárna ve Sviadnově své kotle na zemní plyn označuje jako záložní zdroje k „vykrývání špiček v topné sezoně“. S předpokladem minimálního provozu.

„Plynové kotle by v případě velmi krutých mrazů posilovaly výrobu. Cenová jednání ohledně tepla s ohledem na situaci na trhu aktivně vedeme. Ale z výše uvedeného je zřejmé, že platby za zemní plyn zde nehrají zásadní roli,“ uvedl Jiří Čuda, předseda představenstva společnosti DISTEP, která dodává Frýdku-Místku teplo. Podle energetiků lze město se zhruba pětasedmdesáti tisíci obyvateli vytopit jen biomasou.