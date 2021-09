Co se děje v poslední době v Závišicích?

Když to vezmu z pohledu na kulturu – jsem rád, že jsme letos po roční pauze mohli uspořádat třicáté Obecní dožínky. Vše bylo za dodržení proticovidových opatření, takže to bylo o něco menší, ale podařilo se. Druhou zářijovou sobotu jsme měli sportovní den a v další sobotu bude po roční pauze vítání občánků. Loni bylo v únoru a pak byl se vším konec. Takže máme třiadvacet dětí, které budeme vítat nadvakrát a poté bude následovat slavnostní otevření zrekonstruovaného Kulturního domů.

To už se dostáváme plynule k investicím…

Ano, dodělali jsme třetí etapu rekonstrukce místního kulturního domu. V první etapě v roce 2018 jsme rekonstruovali celou restauraci s kuchyní a sociálkami. Loni jsme začali dělat druhou etapu. Kvůli covidu byly hospody zavřené, tak jsme využili situace a opravili jsme přísálí. A když byla hospoda zavřena pořád, tak jsme si řekli, že už to dotáhneme a provedli jsme rekonstrukci sálu, jeviště a příslušenství. Všechno je tam nové. Ještě jsme doladili pár drobnosti a nyní jsem rád, že můžu všechny návštěvníky přivítat, jak do Pohostinství U Kremlů, tak na jakoukoli akci zde pořádanou v novém sále a na venkovní zahrádce. Dále, co se týče investic, tak se nám podařilo získat dotaci ze Státního fondu infrastruktury na bezpečnost dopravy, takže v nejbližší době začneme stavět bezbarierové chodníkové těleso od zastávky Závišice - Palička směrem na Příbor. Bude to v délce necelých pěti set metrů.

Co vám dělá v obci radost?

Asi to, že konečně mladší generace poznala, jak je zdejší krajina krásná na bydlení. Kdysi se tlačili lidi do Prahy, Ostravy, Brna nebo třeba Olomouce, a teď se mnoho lidí vrací a staví hodně u rodičů na zahradách. Je to tady výhodné místo, je odtud blízko do Kopřivnice, blízko do Nového Jičína i na dálnici. Mám radost z toho, že ti, kteří se vracejí, říkají, že se jim tady líbí, že je tady pěkná příroda, a podobně.

Chtěl byste něco změnit?

Změnit se dá vždycky něco, ale v současné době mě nenapadá, co tak zásadního by to mohlo být.

Které místo máte v obci rád? Kam byste někoho pozval?

Určitě bych návštěvu pozval na naučnou stezku. Po jejím projití každý usoudí, že je tady i okolo krásná příroda, obec je v pěkném údolíčku v okolí jsou Velký Javorník, Bílá Hora. Na konci stezky je vyhlídka pojmenovaná po zdejším rodákovi JUDr. Václavu Hyvnarovi, odkud je při pěkném počasí opravdu moc pěkný výhled. Vidět jsou Lysá Hora, Velký Javorník, Pustevny, Radhošť, ale taky města jako Štramberk, Příbor, Ostrava a další místa. A taky bych pozval do našeho sportovního areálu, v nedávné době postaveného, kde jsou tartanové dráhy, hasiči tam mají pro svůj sport travnatou dráhu, je tam víceúčelové hřiště, malé fotbalové hřiště, workout, sprchy, kompletní zázemí. Tento areál je sice primárně určený pro místní obyvatele, nepronajímá se, ale pokud si někdo mimomístní přijde zaběhat na ovál, nebo zacvičit na workout, určitě ho nevyhodíme, pokud bude dodržovat pravidla, která jsou zde nastavena.

A kam naopak nerad chodíte?

Nemám tady v obci místo, kam bych chodil nerad. Naopak se rád projdu po celé obci, rád si zajdu i na dobré točené pivo, u kterého si člověk povykládá s příjemnými lidmi a odpočine si od všedních starostí. Asi jedinou výjimkou, kam nerad chodím, je hřbitov. Ale tak to má asi každý.