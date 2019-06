Tak veselých setkání, jakým bylo to středeční, asi moc na radnici ve Frenštátě pod Radhoštěm nezažili. Návštěvníci z Texasu se usadili v obřadní síni na židle, místostarosta města Jiří Unruh vzal kytaru, prohodil jen: „Zazpíváme si“ a hned na to spustil: „A já sám, vždycky sám, své koníčky osedlám…“ Po chvilce zpívali i hosté.

Teprve potom přišlo na řadu oficiální přivítání.

Jiří Unruh uvedl, že první skupina odešla z Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic do Texasu v roce 1855 a do roku 1900 odešlo z Frenštátu pod Radhoštěm a okolí za moře okolo tisíce obyvatel. „Dnes se lidé z Texasu vracejí k nám, aby se podívali, kde jejich předkové pobývali, bydleli, pracovali,“ sdělil Jiří Unruh s tím, že podle informací, které mají se v Texasu hlásí k českému původu více než 300 tisíc lidí a čeština je třetím nejpoužívanějším jazykem.

Místostarosta také připomněl, že v Texasu je možno najít osady se jmény Hostýn či Praha. „A letos je to přesně sto třicet let od doby, kdy v Texasu vznikla osada Frenstat,“ sdělil Jiří Unruh a dodal, že Frenštát pod Radhoštěm má v Texasu partnerské město La Grange, kam letos Frenštátští poslali například zpěvníky s českými písněmi. To u přítomných vzbudilo velkou vlnu emocí, podobně jako informace, že Frenštátští poslali v roce 2017 sto tisíc korun obyvatelům městečka West, které postihla katastrofa v podobě výbuchu místní továrny. „Spojuje nás hodně: hudba, tradice, zvyky,“ uzavřel oficiální část Jiří Unruh.

Poté hosté z Texasu přistupovali k pamětní knize města, do níž se podepsali a pak je čekalo pasování na Valachy. Každý vypil štamprli slivovice, absolvoval poplácání valaškou po zadnici a za odměnu dostal pas Valašského království. V tu chvíli padly veškeré zábrany, obřadní síní se nesl chvílemi bujarý smích a byla slyšet i čeština s lehounkým anglickým přízvukem.