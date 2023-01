Z lednového koupání se akce před několika lety rozšířila o besedy a hudební vystoupení, které se konají vždy o víkendu před akcí. Ti, co se chtějí vykoupat, vědí, že se tak děje vždy v neděli krátce po poledni. Stejné to bylo i letos 29. ledna. „Tady to nijak neorganizujeme, je to spontánní,“ sdělil na místě pro Deník Pavel Knebl.

VIDEO: Extrémní zimní maraton, Lysá hora, Beskydy. Stovky lidí běží celou noc

Po poledni se Pavel Knebl ujal megafonu, přivítal přítomné, upozornil na nebezpečnou tyč, která je v řece a mohla by způsobit zranění, a připomněl, že den předtím se uskutečnila volba prezidenta České republiky, s nímž má společné jméno. „Vyhrál generál Pavel a jistě všichni víte, co to znamená. Mobilizace! Začíná tady. První jdou muži do dvaceti let, potom ostatní do sta let,“ řekl v nadsázce Pavel Knebl.

Po krátké řeči už se první odvážlivci vydali ke kládě, která ale byla natolik kluzká, že většina zvolila cestu do vody přímo z břehu. Letošní Tichavský tuleň napsal již 26. ročník.