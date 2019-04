Nejsledovanější výstava roku putující z Paříže přes Londýn do Washingtonu věnovaná poprvé v historii Cézannovým portrétům.

To je výstava Portréty jednoho života, kterou zachytil stejnojmenný film, který uvádí kopřivnické kino v cyklu Umění v kině. Film obsahuje rozhovory s kurátory z National Portrait Gallery v Londýně, MoMA v New Yorku, National Gallery of Art, Washington a Musée d’Orsay v Paříži. Divák uvidí nejen Cézannovu výstavu, ale i místa, kde malíř žil a pracoval. Film promítá kinosál Kulturního domu Kopřivnice v neděli 28. dubna od 17.30 hodin. Lístek stojí 250 Kč. (tj)