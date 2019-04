V dřevěných stáncích prodejci nabízejí různé rukodělné výrobky i pochutiny, nechybí tatary, malovaná vajíčka a v jednom stánku je dokonce k vidění kuličkový stroj, v němž putují skleněné kuličky.

Středeční náladu zpestřila vystoupení dětí z místních škol a také Velikonoční dílna s Fokusem, ve které které čekaly malé návštěvníky jarmarku omalovánky, puzzle, či ukázky lidových tradic jako pletení malých tatarů a vajec.

Na Zelený čtvrtek organizátoři naplánovali jako zpestření jarmarku pohádku Divadélka En-ten-týky s názvem O Budulínkovi s myškou Klárkou a veverkou Terkou, která začíná v 9.30 hodin, v 15 hodin se v pořadu s názvem … pořád nás baví zpívat a tancovat představí soubor Děcka ze Skoronic a o hodinu později oživí atmosféru jarmarku cimbálová muzika Buriánek z Kopřivnice.

Páteční dopolední program se ponese v pekařském duchu, neboť se uskuteční akce Pečení s Hezounem. Pekařem je Ladislav Hezký, známý výrobce Štramberských uší. Pečení s ním bude v době od 9 do 12 hodin. Ve čtvrtek bude jarmark v době od 8 do 17 hodin, v pátek opd 8 do 13 hodin.