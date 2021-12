V Lichnově budou ve středu 29. prosince v místním kulturním zařízení od 19 hodin promítat film Olgy Malířové Špátové o Karlu Gottovi s názvem Karel.

Betlémy a Betlémské světlo

V Trojanovicích pod Javorníkem ve stáji Bonanza bude ve středu 22. prosince od 16 hodin k vidění živý betlém. Návštěvníci se mohou těšit na jesličky, ovce, kozy, mohou si pohladit poníka a poslechnout u betléma vánoční koledy.

Tradiční živý betlém bude možno vidět rovněž ve Štramberku v neděli 26. prosince. Od 14 hodin tuto akci v Národním sadu pořádají město Štramberk a místní divadelní a hudební soubory.

Kdo má rád pohled na tradiční betlém, může navštívit kostele sv. Bartoloměje v Odrách. Prohlídky betléma je tam možná v pátek 24. prosince od 15 do 16 hodin, v sobotu a neděli od 14 do 17 hodin.

Betlémské světlo

K betlému patří Betlémské světlo. To si mohou zájemci donést z více míst na Novojičínsku. Kupříkladu ve Studénce budou rozdávat skauti Betlémské světlo ve čtvrtek 23. prosince na náměstí Republiky od 15 do 18 hodin, v pátek 24. prosince od 9 do 12 hodin v parku u Základní školy Františka Tomáška.

Příborští skauti byli s Betlémským světlem na náměstí S. Freuda v Příboře ve středu a budou i na Štědrý den od 9 do 11 hodin.

V pátek budou skauti a skautky rozsvěcovat do přinesených lucerniček Betlémské světlo před Kulturním domem Kopřivnice a před kostelem sv. Bartoloměje v Kopřivnici, a to v době od 9 do 11 hodin.

Koncerty přinesou klasiku i modernu

Chybět nebudou ani hudební akce. V příborském farním kostele Narození Panny Marie zazpívá na Štědrý den od 22 hodin koledy Příborský chrámový sbor za doprovodu Sdružení hudebníků Příbor pod vedením Zdeňka Pukovce, o den později na stejném místě Sdružení hudebníků Příbor a sólisté pod vedením Zdeňka Pukovce od 16 hodin přednesou nejznámější české i světové koledy.

Do třetice se poline zpěv farním kostelem Narození Panny Marie v pondělí 27. prosince při Vánočním koncertu, na kterém vystoupí v 16 hodin Pěvecký sbor Schola a sólisté.

Kdo má rád trochu jinou hudbu, může v neděli 26. prosince navštívit Kulturní dům Příbor, kde v 19 hodin začíná Vánoční show s Elvisem. Vystoupí CZ Elvis & Elvis Presley revival Band.

V neděli se také uskuteční v Trámovém sále Žerotínského zámku v Novém Jičíně od 16 hodin Štěpánský koncert, který pořádá Beskydské divadlo ve spolupráci s Muzeem Novojičínska. Tradičně vystoupí Komorní orchestr P. J. Vejvanovského s hosty Alešem Pirnosem – zpěv a Tomášem Klvaňou – zpěv.

Radost mohou mít také příznivci rockovější muziky. V úterý 28. prosince se od 19 hodin v Kulturním domě Kopřivnice koná koncert stálice české hudební scény Luboše Pospíšila a jeho kapely 5P. Na koncertě zazní kromě známých skladeb také věci z poslední desky Poesis Beat, která vyšla v letošním roce.

Den před Silvestrem vystoupí v 17 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Novém Jičíně Městská dechová hudba Nový Jičín. V programu nazvaném Aleluja zpívejme zazní koledy a vánoční melodie známých autorů. Jako hosté vystoupí Komorní chrámový sbor z Nového Jičína a Kvartet žáků ZUŠ Nový Jičín na žesťové nástroje pod vedením Pavly Davidové.

Je možné jít na hokej i třeba do přírody

Sportovní fanoušky jistě potěší exhibiční hokejové utkání bývalých hráčů mužstev TJ MEZ Frenštát a HC Nový Jičín, které se odehraje ve středu 29. prosince od 17.30 hodin na kluzišti ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Kdo má rád aktivní pohyb může se zúčastnit v neděli 26. prosince ve Frenštátě pod Radhoštěm Štěpánské vycházky v okolí Frenštátu. Pořádají ji místní senioři, kteří upřesní trasu na místě podle sněhových a povětrnostních podmínek. Začátek je v 13 hodin u vlakového nádraží.

Den před koncem starého roku, ve čtvrtek 30. prosince pořádá Sportovní klub Studénka již 43. ročník Předsilvestrovského pochodu Poodřím. Prezentace je od 8 do 9 hodin v zahradě Dělnického domu ve Studénce.

Silvestrovskou vycházku pořádají poslední den v roce 2021 novojičínští milovníci turistiky. Sraz účastníků je v 8 hodin v Novém Jičíně u prodejny LIDL. Odtud účastníci vyrazí pěšky na Libhošťskou hůrku, kde bude posezení. Následuje návrat do Nového Jičína společně přes Rakovec. Účast je na vlastní nebezpečí, občerstvení s sebou.

Netradičním způsobem se letos uskuteční tradiční Silvestrovský běh hodslavskými uličkami. Vzhledem k současným vládním opatřením se XXI. ročník tohoto populárního běhu bude konat bez časomíry, bez zápisu a bez registrace.

Startuje se v pátek 31. prosince od 10 hodin u Hospůdky na dolním, cíl je na parkovišti před obecním domem. Kdo bude chtít, může si čas změřit individuálně a výsledek může zaslat na obec. Pro účastníky je po doběhnutí přichystáno v altánu za restauraci Fojtství přichystáno malé překvapení pro děti.

Příjemnou procházku nabízí rovněž akce Štramberkem za líbeznými betlémy. Vydat se na pouť Štramberkem a při ní si prohlédnout zhruba čtyři desítky různých betlémů za okny domů a provozoven je možno kdykoliv až do 2. února.

U Tatry je Slovenská strela i ohňostroj

Milovníci techniky mají i mezi svátky a Silvestrem možnost navštívit komentovanou prohlídku motorového vlaku Slovenská strela v Kopřivnici, a to od úterý 28. prosince do čtvrtku 30. prosince.

Prohlídky začínají vždy v 11, 14 a 15 hodin. Není od věci se předem nahlásit.

V areálu Tatra Trucks v Kopřivnici bude k vidění také novoroční ohňostroj. Jeho odpálení je naplánováno na sobotu 1. ledna v 17 hodin.