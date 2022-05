Tu pravou Afriku objevujeme až na hranicích s Botswanou. Přechod byl asi nejlehčí jaký jsem kdy s tutkukem zažil. Místo toho aby úředník prudil, tak si sedl do Máji a začal se hlasitě smát.

„To jedete až do Evropy s tímto? Tak tady máte razítko a hodně štěstí!" Ještě si udělal pár fotek a my jsem vkročili do Botswany. Obrovské země s pouze dvoumilionovou populací.

V Botswaně jsme spadli na zadek ze vstřícnosti místních lidí. Všichni se usmívají a nabízí pomoc s čímkoliv. Na druhou stranu, když už vás tady někdo osloví, tak většinou natáhne ruku a chce převážně jídlo.

„Mám hlad, celé dny jsem nejedl a děti taky ne," slyšíme každý den nespočetněkrát.

Děti ze sousedství se na nás každopádně přisály jako včely na med hlavně kvůli tuktuku!

„Tomáši! Chceme jet s tuktukem! Davide svez nás!"

David tak sedl do tuktuku a čtyři děti svezl po vsi. Po patnácti minutách se vrací a najednou veze dětí jedenáct! Teď hledá po vsi, kde je nabral a vrací je rodičům. Taková matka Teraza Botswany, bych řekl, že to je.

Přijali jsme pozvání domů od matky jedněch dětí, ale neměla co nabídnout. V domě není žádné jídlo. Pouze dům o velikosti 1kk a 4x5 metrů. Žije jich tady pět. Je tu chudoba, ale přesto má Botswana o kousek lepší HDP než sousední Jihoafrická republika

Když jsme jeli dál okresní cestou, tak se nám Mája zasekla a nechtěla jet dál. Procházející dřevorubec se nás zeptal, jestli nemáme hlad. Ten já mám vždycky, tak dřevorubec vytáhl igelitu a v něm cosi tři centimetry dlouhého, uschlého a mělo to hlavu. „Mopani," pověděl dřevorubec a já začal jist.

Trošku mi na tom broukovi vadily ty ostré drápky, ale je to výborný. Jako chipsy, ale zdravější. A když člověk nemyslí na to, co jí, tak i chutnější. „Dimonaty," tedy bylo to výborné, povídám v jejich jazyce.

Kousek od nás je město Francistown, potřebuji tam najít mechanika, nejspíš to bude spojka. V tom velkém a hustém písku okresních cest jsem ji odrovnal. No a pak jedeme na Viktorky, tedy Viktoriiny vodopády, které jako první zmapoval nás český Emil Holub. Moc se těšíme!

Z Botswany zdraví Tomáš Vejmola alias Tomík na cestách.