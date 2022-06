Nejvyhledávanější lokalita v Moravskoslezském kraji

„Turistický ruch ve všech svých podobách byl výrazně ovlivněn pandemií a sotva jsme se letos na jaře nadechli, vstoupila do našich životů válka na Ukrajině a nesnadná ekonomická situace. I tak pevně věřím, že narůstající zájem turistů se bude i letos nadále zvyšovat. Čísla návštěvnosti za loňský rok nás utvrzují v tom, že náš kraj má co nabídnout. Máme nádherné technické památky, ale i přírodní krásy s kvalitní sítí cyklotras,“ komentoval výsledky náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoška.

Na adresu Dolních Vítkovic dodal: „Do tohoto industriálního skvostu přišlo 620 tisíc návštěvníků, což je o 26 procent více než v předchozím roce." Přesto se ale počet návštěvníků zatím nerovná cifrám z období před pandemií.

„Rokem 2019 skončilo jakési období hojnosti. Už jsme si naivně mysleli, že útlumem covidu-19 se vše pomalu začne vracet do relativního normálu, ale není to tak. Bohužel. Lidé sahají na úspory, vklady domácností u bank se poprvé za pět let snížily. Nedivím se! Za Dolní Vítkovice a Hornické muzeum na Landeku mohu říct, že samozřejmě i my velmi šetříme, ale služby pro návštěvníky a vůbec celkový návštěvnický servis je spolu s ochranou a údržbou našich památek prioritou. Areál je rozlehlý a rozmanitý, nabízí desítky nejrůznějších lákadel. Snad úplně každý si u nás najde něco, co jej zaujme, za čím půjde,” řekl výkonný ředitel Dolní oblasti Vítkovic Tomáš Šiřina.

„Skutečně myslíme na každého, kdo k nám zavítá. I proto jsme v květnu otevřeli nové, informacemi lépe vybavené Návštěvnické centrum Dolních Vítkovic v Gongu. Budu rád za co nejvíce spokojených příchozích, kterým poradíme, jak co nejlépe využít čas strávený v této celosvětově unikátní oblasti," dodává šéf nejvyhledávanější památky v kraji Tomáš Šiřina.