Pokud bychom ale nepočítali zmíněné dvě covidové přestávky, tak se 24. prosince 2021 dopoledne potkali příznivci otužování na Stříbrném jezeře už podvanácté.

Sice chyběl tradiční a oblíbený program, ale milovníci chladné vody si dobře poradili i bez něj, ostatně jako zvědavé publikum. V minulých letech nebylo nic neobvyklého, když na Opavský rampouch zamířily stovky lidí. Tolik jich sice letos na sádráku dopoledne na Štědrý den asi nebylo, i tak ale byla „úroda“ přihlížejících velká.

Jednotlivé skupinky přátel a známých se do vody odvažovaly postupně, dohromady šlo určitě o desítky vánočních otužilců. Z břehu je v teplém oblečení a s respektem povzbuzovali kamarádi, kteří jim po ukončení ponoru přispěchali na pomoc se zaslouženou odměnou v podobě svařáku, slivovice a jiných „podpůrných prostředků“. Právě ty nesmí každoročně v povinné výbavě kromě ručníku nebo županu chybět.

Ve velkém se už otužují i ženy

Už několik let patří k „posádce“ opavských otužilců také Jarmila Otýpková z Opavy. Vždy si nenechává ujít ani ponor o Štědrém dni, kdy se tady sejde se svou rodinou i s kamarády.

„Absolvovala jsem školení pana Wim Hofa (pozn. red. Nizozemec, který se věnuje extrémním sportům a je znám svou odolností na extrémní chlad) a od té doby jsem se začala otužovat. Moc mi to přináší a jsem za to ráda,“ prozrazuje nám Jarka Otýpková. Její sezona začíná vždy po skončení léta.

„Většinou jednou týdně se chci otužovat opravdu poctivě, když to vyjde, tak i dvakrát. Já sama nejsem zastánkyně bot a rukavic, takže chodím bez nich. Ze začátku je důležitá příprava. Člověk se rozcvičí, pak vleze do vody, poctivě a hlouběji dýchá. Ve vodě vydržím podle toho, jak je studená. Někdo plave, já tedy jen do určitých stupňů, potom ve vodě jen stojím a dýchám. Když vylezu ven, udělám si pár koleček, rozběhám se, ať se člověk zase rozehřeje,“ popisuje.

Na Štědrý den měla teplota vody na sádráku podle měření 3,8 stupňů.Jak již bylo zmíněno, především u vánočního koupání nesmí v povinné výbavě scházet nějaký ten nápoj na zahřátí. A mezi jakousi povinnou výbavu každého otužilce lze v mrazivých dnech a týdnech počítat třeba i krumpáč nebo jiný nástroj, kterým by se dal vysekat led. Jarka Otýpková s sebou ale nářadí nenosí.

„Pokaždé, když přijdeme, už je to vysekáno a někdo to vyklepe, protože nás otužilců je v Opavě spousta. Nemusíme však chodit jen na sádrák, ale třeba i do potoka, horské řeky, zkrátka kdekoli, jak kdo má možnost, tak tam si člověk ponor udělá. Nejkrásnější atmosféra ale je právě když je venku sníh, mráz a všechno kolem je zamrznuté,“ prozrazuje s úsměvem Jarka Otýpková.Podle ní je ve slezské metropoli hodně žen, které se otužují a další se jen přidávají. „Řekla bych, že je to opravdu vyvážené a je to fajn,“ pokračuje.

A co by doporučila jedincům, kteří se do otužování chtějí pustit, ale zatím váhají? „Určitě bych jim doporučila kurz od Jirky Uhlíře, který hodně poradí. I on mě vlastně k otužování přivedl a jeho kurzy jsou skutečně přínosné. Začít pak podle mě může každý člověk, ideálně po létě. Ať přijde mezi nás, my jej do toho rádi zasvětíme a může vlézt do vody,“ uzavírá sympatická „otužilkyně“ z Opavy.

Ještě dodejme, že zmíněný zkušený opavský otužilec Jiří Uhlíř byl mezi prvními Čechy, který Nizozemce Wim Hofa poznali. Poté založil komunitu, dnes jde o největší otužovací skupinu v ČR, na Facebooku ji mohou zájemci sledovat pod názvem Otužování. Jak snadno se otužovat.