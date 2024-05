I díky rozšíření pochodu Štramberský Jasoň o běžecký 45kilometrový závod přes Lysou horu a další vrcholy se pořadatelům podařilo přilákat nejvíce turistů a běžců od pandemie covidu. Víkendové akce se zúčastnilo asi 1700 lidí.

Štramberský Jasoň z roku 2023. | Video: Deník/Petr Jiříček

S příchodem covidu začala účast na Štramberském Jasoni poněkud stagnovat, zřejmě i proto se organizátoři rozhodli pochod obohatit o běžecký závod s názvem Jasoň45. Osmého ročníku oblíbeného pochodu do Štramberka a prvního ročníku běhu se zúčastnilo celkem 1693 turistů.

Přímo na 45 km dlouhou trať, která vedla přes Lysou horu do Malenovic, Frýdlantu nad Ostravicí, dále na Ondřejník a poté dolů do Kunčic pod Ondřejníkem a Frenštátu pod Radhoštěm a přes Lichnov až do Štramberka, se vydalo bezmála 500 běžců, 473 jich spatřilo cíl.

„Říkal jsem si, že když dal Tomáš Maceček Beskydskou sedmičku v tempu 6:30/km, tak poloviční, a ne tak kopcovitou trať, by mohl vítěz běžet po 5:30/km. Skoro jsem se trefil, vítěz Martin Šlampa, brněnský právník, doběhl do cíle v čase 4:16:19 tedy v tempu 5:41/km,“ řekl Deníku organizátor Rostislav Bažanowski.

Štramberský Jasoň a Jasoň45.Zdroj: Jiří Baran/se souhlasem Rostislava Bažanowského

Na druhém místě doběhl na štramberské náměstí Robert Dubjel (Frýdlant n. O.) za 4:21:20, třetí byl pak Robin Ambros (Pstruží) v čase 4:40:21. Vítězkou ženské kategorie se stala Martina Dvořáková (Čeladná) s časem 5:04:02, která pochází z Brna, ale už rok bydlí na Čeladné, druhá skončila Nikola Novosadová z Holešova (5:23:52) a na třetí stupeň vystoupila Jana Petrová ze Skřípova (5:33:15).

Nejpomalejší turisté registrovaní do běžeckého závodu zvládli trasu za bezmála 12 hodin, někteří, jež trasu vzali vyloženě jako vycházkovou, dorazili po limitu. Stejně jako účastníci pochodu se ale na konci mohli těšit na medaili.