Letošní sečení trávy budou Technické služby města Nový Jičín provádět novou traktorovou sekačkou. Ředitel Technických služeb města Nový Nový Jičín Pavel Tichý uvedl, že nová sekačka je velmi výkonná.

Vzrostlou trávu v Novém Jičíně pokosí nová sekačka. Ilustrační foto: archiv Deníku | Foto: Deník / Ivan Pavelek

Sekací lišta má metr a čtvrt široký záběr, specifikem stroje je velký koš s horním vyklápěním, a to až do výšky 1,8 metru. „První seč trávy by měla být hotová do konce května, ale samozřejmě záleží na počasí. S kosením zpravidla začínáme ke konci dubna,“ upřesnil Pavel Tichý.