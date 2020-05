Trh bude probíhat podobně, jako předešlé, návštěvníci si v době od 9 do 16 hodin budou moci nakoupit ovoce, zeleninu, pečivo, maso a uzeniny, sýrové speciality a mnoho dalšího od místních farmářů a prodejců. Návštěvníky ale také čeká několik zpestření.

Ivana Holubová, koordinátorka projektu Zdravé město uvedla, že součástí farmářského trhu bude novinka v podobě světového stanu.

„Vzhledem k aktuální situaci a tomu, že jsme přišli první květnovou sobotu o tradiční Férovou snídani, jsme se rozhodli informace o férovém a globálním obchodu dostat mezi širokou veřejnost prostřednictvím zmíněného stanu,“ vysvětlila Ivana Holubová.

Ve zmíněném stanu se lidé mohou dozvědět informace a tipy vztahující se k Fairtrade, a také se mohou zapojit do nové sbírky pro Afriku.

„Pokud někdo má doma staré nepoužívané dioptrické brýle a chce se zapojit do sbírky, určitě by je měl vzít s sebou,“ poznamenala Ivana Holubová s tím, že podle Světové zdravotnické organizace má 217 milionů lidé na světě nekorigované refrakční vady, tedy krátkozrakost, dalekozrakost či astigmatizmus.

„Oční vada znamená pro mnoho lidí ztrátu nezávislosti, špatný přístup ke vzdělání, malé pracovní příležitosti a podobně. Ve světovém stanu je možno během farmářského trhu darovat nepotřebné brýle těm, kteří je naopak potřebují, ale nemohou si je dovolit,“ doplnila koordinátorka Holubová.

Světový stan by měli navštívit také ti obyvatelé Kopřivnice, kteří se letos zapojili do kampaně Do práce na kole. Ve stanu dostanou za svou účast v kampani odměnu. Premiérový farmářský trh v kopřivnickém parku dr. Edvarda Beneše se koná v pátek 22. května.