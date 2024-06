Nepoměr mezi davy lidí a výtočí z beček lehce zaskočil nejednoho výčepního na novojičínském náměstí. Taková se totiž sešla konkurence na jubilejní desátý ročník Pivobraní, jenž začal v pátek 21. a bude pokračovat i v sobotu 22. června.

Pivobraní v Novém Jičíně pokračuje i v sobotu 22. června. | Foto: Deník/Radek Luksza

„To dělá ta nabídka, je nás tady spousta,“ nechávali se slyšet ve stáncích, kterých tady jenom s minipivovary z regionu, ale i větší dálky, vyrostlo na třicet. Samozřejmě plus prodejci jídla včetně lokálních specialit i trendových pokrmů. „Návštěvnost očekáváme v tisícovkách,“ řekla k tomu Nikola Maňáková za pořádající městské návštěvnické centrum.

Dvě myši na kaši, Tři kočky na sr**ky … to není hloupá říkánka, nýbrž piva jedenáctka ALE (65 Kč), respektive patnáctka NEIPA (75 Kč), co dovezli do Nového Jičína z pivovaru Saxenberg v Českém Těšíně. „Kočky docela jdou, dvě bečky už jsou pryč …“ konstatovala výčepní.

Pivobraní v Novém Jičíně pokračuje i v sobotu 22. června.Zdroj: Deník/Radek Luksza

Jedenácté přikázání: Pijeme Týnské bez přestání. Toto heslo naopak zvolili z Panského Pivovaru v Týně nad Bečvou, který měl konzervativní světlou jedenáctku a tmavou dvanáctku (50 Kč). Rožnovský pivovar se chlubil založením v roce 1712 a jeden z produktu se jmenoval pochopitelně Radhošť (50 Kč).

Nepřehlédnutelný byl hornický stánek takřka uprostřed Masarykova náměstí, kde se prezentoval historický důl Guido se Zabrze v Polsku. „Máme jen čepované, světlý ležák Guido, porter Luiza,“ prozradila obsluha o pivu po sedmdesáti korunách za půllitr. Hned vedle představili pivovarnické umění z valonského regionu Belgie – jak jinak, než s klášterním jantarovým Maredretem.

Čepovalo se nejen do vlastních, nýbrž také „městských“ kelímků na zálohu, na které byl vpravo od pódia zvláštní stan. Tam taky vystavili festivalové pivní zboží, od malých odznáčků po patnácti po klobouky za sto devadesát pět korun. „Novinkou jsou letos například tašky nebo velké placky,“ popisovaly prodejkyně.

Nikola Maňáková z organizačního týmu upozornila, že vzhledem k desátému jubileu novojičínského Pivobraní přichystali i něco extra, totiž sobotní vystoupení skotské hardrockové legendy Nazareth. „Originálu, a ne žádné napodobeniny,“ dodala.