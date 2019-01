Modernizace základních škol na Novojičínsku pokračuje. V poslední době získaly nové vybavení další tři školy.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Už v průběhu letních prázdnin začala rozsáhlá přestavba a modernizace prostor a učeben v budově Základní školy Tyršova v Novém Jičíně.

„Modernizace školy spočívala v rekonstrukci učebny zeměpisu, učebny a laboratoře fyziky, žákovské kuchyňky, sociálního zázemí, chodeb a také tělocvičny. Do tříd se instaloval nový nábytek a informační technologie, to vše s cílem vnést do vyučování pokrokové výukové metody a zvýšit zájem studentů o vzdělávání," uvedl Michal Sobek, mluvčí Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

7,5 milionu korun

Na modernizaci se podařilo městu Nový Jičín, jež je zřizovatelem školy, získat dotaci z evropských fondů. Jak uvedl starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák, díky soutěži se podařilo dostat na celkové náklady kolem 7,5 milionu korun, přičemž město zaplatilo asi milion a půl, zbytek činila dotace z evropských fondů.

„Jsem rád, že je možnost těchto dotací, protože sami bychom si nemohli dovolit modernizaci v takové výši. Pouze patnáctiprocentní spoluúčast je, myslím si, perfektní," uvedl Jaroslav Dvořák a dodal, že v modernizaci učeben vidí ještě další možnosti. „Například fyzika je technická učebna, která může pomoci žákům, jež si vyberou technický směr, v přípravě na technickou střední školu, případně na budoucí povolání," doplnil novojičínský starosta.

Jazykové učebny

Nové vybavení pro zlepšení výuky získaly rovněž dvě školy ve Frenštátě pod Radhoštěm. V Základní škole Záhuní prošly kompletní modernizací dvě jazykové učebny.

„Kromě menších stavebních úprav a vybavení novým nábytkem byl v těchto učebnách instalován sluchátkový systém a tablety," pokračoval Michal Sobek a doplnil, že se také zvýšil standard vybavení patnácti kmenových učeben. Do nich nechalo vedení školy, společně s městem Frenštát pod Radhoštěm, které je zřizovatelem těchto základních škol, pořídit nové technické vybavení, jako jsou keramické tabule, dataprojektor a notebooky.

Frenštátská základní škola na Tyršově ulici zase vylepšila odborné učebny fyziky, chemie, přírodovědy a cvičnou kuchyni. „Po stavebních úpravách mají učebny nový nábytek a vnitřní vybavení, například plazmové televize, notebooky a videomikroskopy," uzavřel Michal Sobek.