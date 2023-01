V Novém Jičíně se loni nejčastěji narodili Jakubové a Natálie

Do Tříkrálové sbírky se na Novojičínsku letos zapojují Charity ve Frenštátě pod Radhoštěm, v Kopřivnici, Novém Jičíně, Odrách a ve Studénce. V každé oblasti budou kasičky v kostelích, na úřadech, obchodech či veřejných místech. Nejvíce, 214, je jich v Odrách a blízkém okolí. Přispět je také možné dalšími způsoby: prostřednictvím Online koledy, zasláním dárcovské SMS, zasláním bezhotovostního daru složenkou nebo převodem na sbírkový účet anebo přímo koledníkům při jejich návštěvě domácnosti.

FOTO: Ledy na sochy dorazily na Pustevny. Sochaři už si brousí nože a pily

Výtěžky použijí jednotlivé Charity pro různé potřeby, například ve Frenštátě pod Radhoštěm na pořízení automobilu pro sestřičky, v Kopřivnici na podporu péče o seniory v terénní službě, v Novém Jičíně na přímou pomoc dětem ze znevýhodněného prostředí nebo na aktivity charitního rodinného klubu Hnízdo, v Odrách na obnovu a rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek, ve Studénce třeba na výstavbu nové budovy – Domu sv. Jáchyma, a na různé další věci.

Tříkrálová sbírka se poprvé uskutečnila v roce 2000, a to pouze v olomoucké arcidiecézi, poté se rozšířila do celé České republiky. Ta letošní je od 1. ledna do 15. ledna.