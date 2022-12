Novojičínsko pod sněhem. Ve Vrchách opět stála doprava. Starostka: neschopnost!

Projekt Cérka má v sobě zahrnovat oblasti bydlení, vzdělání, místa pro život, podnikání, služeb, infrastruktury, sportu, volnočasových aktivit a kultury. Z podnětů občanů vzešlých z předešlých veřejných projednání jsou mezi prioritami například obecní byty pro mladé i bydlení pro seniory, školka, infrastruktura nejen pro podnikání, komunitní zahrada, sad, louka či multifunkční a dětská hřiště.

Projekt Cérka a Vodní nádrž Lubina

Projekt Cérka se netýká jen areálu Dolu Frenštát, ale také areálu Vodní , který by obec chtěla zpřístupnit pro přírodní koupání, a areálu Pišová dolina, který se nachází na území Frenštátu, jehož starosta Jan Rejman byl na akci rovněž přítomen. Přípravná fáze projektu by měla trvat do konce roku 2024, realizační fáze od ledna 2025 do prosince 2027, v lednu 2027 už by měl začít zkušební provoz.

Přítomná senátorka za Novojičínsko Ivana Váňová vyslovila myšlenku, že projekt má velký význam zejména pro další generaci, která z něj může profitovat. Jsem připravena pomoci hlavně v jednání s ministerstvy, odkud tady musí přijít ty peníze,“ uvedla Ivana Váňová.

Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Unucka upozornil, že projekt Cérka je krásný, ale je těžko uchopitelný. „Náš kraj má třináct strategických projektů, Cérkou čtrnáct. Dvanáct těch projektů je o tom, že někdo postaví nějaký objekt a něco tam bude – ty projekty jsou velmi jednoduché k pochopení. Pak jsou tam dva výjimečné projekty. První je Eden v Karviné, kdy na poli mezi věžemi chceme postavit enviromentální skleníky a učit lidi, že kytky z půdy možná vytáhnou více nepořádku než bagr s chemií. A pak je Cérka, která je něco úplně jiného, není to ani barák, ale komplex baráků, není to ani věda ani výzkum, je to složenina všeho možného a velmi těžko se to vysvětluje,“ poznamenal Jakub Unucka s tím, že snahou kraje bude podpořit projekt Cérka tak, aby se do jeho konečné podoby dostalo co nejvíce požadovaných věcí.

Tisková mluvčí společnosti Diamo Jana Dronská ujistila, že příprava konečné likvidace Dolu Frenštát jde podle plánu. „Od létá se naváží posypový materiál, předpokládáme, že navážet se bude do jara příštího roku a během léta by se mohlo zasypávat,“ řekla Jana Dronská a doplnila že materiálu je zapotřebí asi 200 tisíc tun a v současné době jsou navezené asi dvě třetiny.