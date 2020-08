V roce 1968 působil jako učitel Učňovské škole ve Frenštátě pod Radhoštěm. „Po okupaci a obsazení frenštátských kasáren sovětskou vojenskou posádkou jsem se netajil svým postojem a před prvním velitelem sovětské posádky, majorem Kriškinem, jsem si jednou odplivl,“ řekl kdysi pro Novojičínský deník Drahomír Strnadel a dodal, že tak projevil, jak komunisté rádi zdůrazňovali „silný antisovětský a protisocialistický postoj".

Drahomír Strnadel měl nejprve zákaz styku s žáky, zhruba po měsíci ho přeložili na Učňovskou školu v Rožnově pod Radhoštěm. „V okrese Nový Jičín jsem z rozhodnutí OV KSČ nesměl učit. Když se mě někdo zeptal, kdy se do Frenštátu pod Radhoštěm vrátím, žertem jsem odpovídal: Až padne režim. Ani jsem netušil, jakou pravdu říkám,“ doplnil Drahomír Strnadel.

Dnes svůj „trest“ vnímá, jako něco, co tak mělo být jako dobrou věc. V Rožnově se setkal s lidmi, kteří ho přivedli ke krajanům do Texasu, o nichž vypracoval dvě publikace. Do Frenštátu se pak skutečně vrátil, ale učil jen do prvních svobodných komunálních voleb. Pak se stal na dlouhé roky starostou Trojanovic.