Po více než deseti letech docházení na zasedání zastupitelstva ve Frenštátě pod Radhoštěm z něj Leona Juřicová mohla odcházet spokojená. Tři a půl desetiletí čekání na stavbu chodníku by v příštím roce mohlo skončit.

Tady by se chodník jistě hodil. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Tak jako téměř na každém zasedání frenštátských zastupitelů se Leona Juřicová zeptala, jak to vypadá se stavbou chodníku podél mezi restauracemi Siberie a U Bačů. „Vím, že je vypsáno výběrové řízení na zhotovitelskou firmu, které trvá do konce ledna, a chci se zeptat, jak to bude probíhat dál až toto výběrové řízení skončí. Jestli se třeba na jaře začne s realizací toho chodníku,“ vznesla dotaz Leona Juřicová.

Starosta Frenštátu pod Radhoštěm Jan Rejman v reakci uvedl, že se jedná o zakázku velkého rozsahu, která jde podle zákona o zadávání veřejných zakázek. „Je zadána, někdo se přihlásí a splní kritéria, my to vyhodnotíme, pak nezbývá nic jiného, než zahájit realizaci. Na to se asi nedá nic víc odpovědět, protože pokud zahájíme veřejnou zakázku, tak chceme dílo plnit,“ řekl Jan Rejman.

Po zhruba pětatřiceti letech čekání se tak obyvatelé domů v této části Frenštátu pod Radhoštěm, která leží podél silnice I/58 na okraji města ve směru na Rožnov pod Radhoštěm pravděpodobně dočkají chodníku, který jim umožní bezpečný pěší přesun do centra města.

První informace o potřebě chodníku v místě s velkým provozem, kudy projíždějí těžká nákladní vozidla se objevila již v srpnu roku 1989 v tehdy populárním pořadu Pozor, zákruta! V roce 1996 místní obyvatelé sepsali petici, ale ani to nepomohlo a dlouho se pak nedělo nic. Zástupci města jako překážku uváděli skutečnost, že jsou složitá jednání s vlastníky, kterých bylo asi patnáct. V jednu dobu se zdálo, že iniciativa místních ochladla, avšak před více než deseti lety věc znovu otevřela Leona Juřicová, která se tak alespoň částečně účastnila desítek zasedání frenštátských zastupitelů, aby požadavek dotáhla do zdárného konce.

Nový chodník povede po pravé straně silnice I/58 ve směru na Rožnov pod Radhoštěm od autobusové zastávky restaurace Sibérie po restauraci u Bačů. „Součástí projektu je vybudování tří autobusových zálivů, čtyř přechodů pro chodce, které budou nasvětleny speciálními svítidly a tím budou splňovat kvalitativní technické podmínky staveb pozemních komunikací týkající se osvětlení, a také výstavba lávky přes říčku Rokytná,“ sdělila v tiskové zprávě mluvčí Frenštátu pod Radhoštěm Iva Vašendová.