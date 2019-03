"Na lince 158 jsme přijali oznámení o nálezu ostatků na Novojičínsku. Při ohledání bylo zjištěno, že v zemině se nacházely kosterní ostatky německého vojáka. Nalezeny byly i části uniformy, identifikační známka, nádoba na jídlo. Ostatky budou dále zkoumány," sdělila policejní mluvčí Gabriela Pokorná.

Co, kdy a kde se našlo?

Podle informací Leteckého muzea Suchdol nad Odrou jsme vybrali několik zajímavých případů nalezených letounů, které se v posledních letech na Opavsku řešily.



Jak-9, Zábřeh u Dolního Benešova

Během 7. a 8. srpna 2015 začali pracovníci muzea odkrývat trosky sovětského letounu Jak-9 u Zábřehu. Podařilo se zjistit, že letadlo pilotoval gardový poručík J. I. Sljusarenko. K jeho zřízení došlo 15. dubna 1945.



P-51 Mustang, Oldřišov

Muzejní pracovníci ze Suchdola v srpnu 2014 začali kopat u Oldřišova na Opavsku. Byť původně měli za to, že objeví trosky bombardéru A-20 Boston, vyzvedli části americké stíhačky P-51 Mustang, která tam spadla v pátek 23. března 1945. Stíhače Lincolna Theodora Hudsona sužovaly problémy s olejem, a proto letoun opustil s pomocí padáku. Nakonec ale padl do německého zajetí.



Petljakov Pe-2, Kobeřice

Nedaleko Kobeřic byly na konci srpna 2013 nalezeny zbytky sovětského středního bombardéru Petljakov Pe-2. Ten byl 24. března 1945 s posádkou podplukovníka Grigorije Tichonoviče Kačaleje sestřelen německým protiletadlovým dělostřelectvem.