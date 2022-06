Tereza a Olga z Nového Jičína procházely kolem prodejních stolů stánků spokojeně už před osmou hodinou ranní. Jedna držela v ruce čaj, druhá muffin. „Měly už jsme něco slaného, teď si dávám čaj. Jsme tady poprvé, ale jsme absolventkou gymnázia, tak jsme se chtěla podívat,“ řekla Tereza. Její kolegyně Olga doplnila, že ještě má zálusk na borůvkový řez.

Trest za stalking na Novojičínsku potvrdil odvolací soud

U jednoho stolu nabízejí studentky 3. G třídy Karolína Smolková a Iva Horniaková skořicové šneky a klínky frgálu. Šneky měly speciální polevu. „Dělám je už třetím rokem, mám to ale upravené,“ prozradila Karolína Smolková.

Další dvě dívky opodál, které se představily jako Terča a Peťa z Šenova u Nového Jičína a ze Starého Jičína prodávaly palačinky s nutellou a s marmeládou. „Sešly jsme se včera a společně jsme to nasmažily. Udělaly jsme jich asi padesát,“ pochválily se studentky třetího ročníku gymnázia s tím, že recept našly na internetu a kvůli vylepšení chuti přidaly do těsta rozpuštěné máslo.

Hlavní organizátorkou akce byla Adéla Jelínková, která organizátorství „zdědila po své starší sestře Tereze, jež kdysi stála u založení Gymplátku. „O konání akce, která měla přestávku kvůli covidu, se rozhodlo na jaře. Zapojila se do ní nová generace studentů, takže bylo trochu těžší studenty přesvědčit, protože to neznali. Museli jsme jim představit, jak to funguje, k čemu to je dobré. Nakonec se jich sešlo asi kolem šesti desítek, což je super,“ pochvalovala si Adéla Jelínková a upřesnila, že většinou se zapojili třeťáci, ale zúčastnili se i mladší studenti.

Případ ze Štramberku: Manželka po facce spadla a zemřela. Podle soudu přestupek

Adéla Jelínková připomněla, že výtěžek z prvního ročníku věnovali spolku ITY ze Starého Jičína, spolku, který podporuje rodiny pečujících o děti a osoby s poruchou autistického spektra a s kombinovaným handicapem ve věku od 6 do 26 let. „Spolupráce s nimi, která nebyla jediná se nám líbila, tak jsme se rozhodli, že je podpoříme znovu,“ dodala Adéla Jelínková.

Místopředseda spolku ITY Bohumír Večerek zavzpomínal na první ročník, z jehož výtěžku pořídili do sídla spolku lednici. „Nalepili, jsme na ni, že je od studentů Gymnázia Nový Jičín. Je krásné, kolik studentů se tady sešlo letos. Mám z toho hodně dobrý pocit. Už proto, že jsou to samí mladí lidé, kteří do toho jdou o své vůli, nikdo je nemusí nutit,“ poznamenal Bohumír Večerek s tím, že peníze z akce by chtěli použít na terapeutické pomůcky nebo na provoz. „Ještě nejsme rozhodnutí,“ podotkl.

Odpoledne, když bylo vše sečteno, Adéla Jelínková pro Deník uvedl, že výtěžek z akce byl 31 tisíc korun.