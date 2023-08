U památníku železničního neštěstí ve Studénce si dnes tragickou nehodu připomněli svědci události i někteří pozůstalí. Před 15 lety po nárazu vlaku do trosek mostu zemřelo osm lidí.

Nehoda vlaku ve Studénce v roce 2008. | Foto: DENÍK / Ivan Pavelek

Desítky dalších utrpěly zranění. Pietní akt už několik let nikdo neorganizuje. Občanské sdružení Comenius, které stálo za vznikem pomníku obětem neštěstí, zaniklo. ČTK to řekla jeho členka Karla Svobodová.

Ta s manželem dnes na místo dorazila. "Vše už je na individuálním rozhodnutí každého. Nic neorganizujeme. Sdružení si vzalo za cíl vybudování památníku. V době, kdy se občanská sdružení začala měnit na spolky, jsme činnost ukončili," vysvětlila.

Na místo dnes dorazili především svědci události, přátelé přeživších a blízcí jedné z obětí. Někteří u památníku strávili jen chvíli, položili květinu a zapálili svíčku. Jiní se zapojili do rozhovoru s dalšími. "Přišel jsem, aby se na ty lidi nezapomnělo. Byl jsem tady den po nehodě. Bylo to hrozné," řekl ČTK mladý muž, který dorazil s malou kytičkou červených karafiátů. "Mám kamaráda, který to přežil. Ten nechtěl přijet. Vzpomínky mu nedělají dobře," řekl ČTK starší muž, který dorazil s přáteli na kolech.

I osmasedmdesátiletý Miroslav Holina ze Studénky na události staré 15 let nevzpomíná rád. "Od syna jsem se dozvěděl, že spadl most a do něj narazil vlak. Okamžitě jsme s několika sousedy sedli do aut a jeli sem. Pomáhali jsme lidem, kteří zrovna vystupovali z trosek vlaku. Byli dezorientovaní. V autech jsme je vozili na nedaleké nádraží," řekl.

Ani 15 let od železničního neštěstí ve Studénce nejsou uzavřeny všechny aktivity související s touto tragickou nehodou. Kauzou se stále ještě zabývá Nejvyšší soud. Okolnosti dlouhého soudního jednání do těchto dní prověřoval ombudsman, dnes jeho úřad zveřejnil závěrečnou zprávu. Podle ní justice jednala v kauze pádu mostu ve Studénce nepružně.

Silniční most ve Studénce spadl při opravách 8. srpna 2008 na železniční trať. Do jeho trosek narazil mezinárodní rychlík Comenius. Na místě zahynulo šest lidí, další dva zranění zemřeli později. Dále bylo zraněno 95 cestujících, z toho devět těžce. Někteří mají doživotní následky. Postupně padlo několik rozsudků. Nakonec loni v září odvolací soud uložil podmíněné tresty pěti lidem, a to v rozsahu tři až 3,5 roku. Za zavinění neštěstí tak nikdo nepůjde do vězení. Dva původní nepodmíněné tresty soud zmírnil mimo jiné kvůli délce trestního řízení. Celkem bylo obžalováno deset lidí.

Dovolání k Nejvyššímu soudu podali podle informací ČTK Pavel Janouškovec, Michal Foniok, Miroslav Kovalík a Oldřich Magnusek. Soud se případem začal zabývat v květnu. "V dané věci zatím není nic nového, v databázi je stále věc vedena jako nevyřízena. Kdy očekávat posun, bohužel v tuto chvíli říct nelze," řekla mluvčí Nejvyššího soudu Gabriela Tomíčková.

Veřejný ochránce práv prověřoval plynulost a délku soudního řízení, požádali jej o pomoc příbuzní jedné z obětí nehody ve Studénce. Stěžovali si na nepřiměřenou délku řízení a nesouhlasili s tím, že předseda okresního soudu v Novém Jičíně vyřídil jejich stížnost na průtahy jako nedůvodnou.

Zástupce ombudsmana jim dal v šetření za pravdu. Podle něj se měl předseda soudu při vyřizování stížnosti zaměřit nejen na příčiny průtahů na straně soudce, ale měl zohlednit také příčiny plynoucí z celkové organizace soudnictví. Negativní dopad na délku řízení mělo mimo jiné i přetížení rozhodujícího soudce dalšími případy nebo skutečnost, že na celém trestním úseku okresního soudu nepůsobil žádný a později pouze jediný asistent.