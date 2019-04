Výstavbu rozhledny připomněla na posledním zasedání zastupitelstva Kamila Ambrožová, vedoucí Odboru rozvoje města Městského úřadu Odry.

„Stavba rozhledny Veselí byla financovaná z dotací EU v rámci projektu Mikroreionu Silesia a bylo to vlajkový projekt, kdy účastné byli i jiné obce v rámci Euroregionu. Byli jsme v projektu společně s obcemi Slatina a Stěbořice a s polskou obcí Baborów,“ uvedla Kamila Ambrožová a upřesnila, že se jednalo o II. etapu projektu „Stezka rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia“.

Tomu předcházela I. etapa, kde byly rovněž polské i české obce. Jedním ze zúčastněných bylo polské město Pietrowice Wielkie, které rovněž budovalo rozhlednu.

„Ti nás oslovili, že mají zájem pracovat na nějaké doprovodné infrastruktuře, která zvýší atraktivitu rozhledny. Jejich zájmem je vybudování solného altánku u rozhledny, kterou mají, a my bychom toho projektu využili k tomu, že bychom mohli dokončit parkoviště, zároveň bychom tam vybudovali posezení – tématicky je naplánováno jako šachové figury,“ poznamenala Kamila Ambrožová.

Šachové figury by měly být čtyři, u rozhledny by měly být umístěny stojan na kola, odpadkový koš, nějaké informační panely, panorama výhledu. K tomu se vážou také česko-polská brožura o 20 stranách propagující turistické atraktivity obou partnerských měst.

„Jednou z měkkých aktivit je také zájezd do Polska a jejich zájezd k nám. Jednalo by se vždy o padesát turistů,“ doplnila Kamila Ambrožová s tím, že posezení by dělal stejný architekt, který dělal rozhlednu.

Dohodu o spolupráci zastupitelé schválili. Předpokládané náklady jsou zhruba 833 tisíc korun, z toho dotace by měla tvořit asi 708 tisíc korun.