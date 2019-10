Na Novojičínsku se Karel Gott koncertně nepředstavil podle dostupných pramenů minimálně čtvrt století, přesto se v novojičínském okrese osobně objevil 24. června 2012, a to na dernisáži výstavy reprodukcí svých obrazů, která se konala v Technickém muzeu Tatra v Kopřivnici. Do města automobilů se tenkrát sjížděly stovky lidí z celé České republiky. Všichni věřili, že když se zpěvák neobjevil na vernisáži výstavy v květnu kvůli nemoci, na její závěr určitě přijede.

A skutečně krátce před čtvrtou hodinou odpolední se v zaplněném Technickém muzeu Tatra z velkého potlesku a blýskání fotoaparátů Karel Gott objevil před svými fanoušky.

„Jsem rád, že jsem se za vámi dostal. Do Kopřivnice, speciálně do tohoto muzea, jsem se opravdu moc těšil,“ přivítal všechny Karel Gott. Vzápětí přítomným prozradil, že malování je pro něj opravdu důležité. „Už to není jen koníček nebo hobby, malování se pro mě stalo nutností, potřebou, možností, jak se mohu vyjádřit,“ přiznal zpěvák.

Kdo přijel kvůli zpěvákovu podpisu, dočkal se na autogramiádě, která byla krátce poté. Lidé si nechávali podepsat všechno možné, od vstupenek až po gramofonové desky. Krátce po autogramiádě si to Karel Gott namířil do Holešova. Ještě než opustil expozici se svěřil, že jej návštěva města automobilů nadchla.

„Moc se mi tady líbí. Vaše muzeum je opravdu krásné,“ řekl Karel Gott a na otázku, zda by si z vystavených historických kousků pro sebe nějaký vybral, pohotově a s úsměvem, který jeho tvář zdobil po celou dobu návštěvy, odpověděl: „To víte, že bych si tady vybral. Nejvíc se mi líbí Präsident, toho bych bral okamžitě.“