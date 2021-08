Narodil se v Trojanovicích-Bystrém, kde chodil do obecné školy, měšťanskou školu navštěvoval ve Frenštátě pod Radhoštěm. Přihlásil se na studium na lesnické škole v Hranicích, jenže tu Němci v září 1944 zavřeli a Ludvík Šablatura se dostal s několika kolegy a profesorem Milošem Vysockým na lesní práce do Ostravice.

Profesor Vysocký, který již byl v té době v odbojové organizaci, udělal z Ludvíka Šablatury svého spolupracovníka, jenž spolupracoval s generálem Josefem Braunem, s výsadkem Calcium, s diverzním výsadkem Wolfram a dalšími odbojovými organizacemi.

Ludvík Šablatura měl hlavně za úkol udržovat spojení mezi profesorem Vysockým a generálem Braunem a předávat informace z jejich skupiny do Londýna. Vše ukončila v březnu aktivita konfidentů gestapa, kteří se začlenili do skupiny.

„Němci napřed zatkli generála Brauna a jsem jel do Ostravy varovat dalšího. Přišel jsem k němu a říkám Uhlíř, takové měl krycí jméno Čeněk Lojkásek, musíš se schovat. Gestapo už zatýká. Už zatkli generála a já se taky jdu někam ukrýt. On se ukryl a opravdu ho nezatkli. Já jsem od něho šel ještě ke Kuděláskům, to byli známí, kteří k nám jezdívali na letní pobyty. Hodili mi klíč oknem, to mě překvapilo, protože vždycky mi odemykali. Ale nic, vzal jsme klíče, odemkl jsem a za dveřmi na mě mířily dvě pistole,“ přiblížil Ludvík Šablatura své zatčení. Věznili ho v Ostravě, v Kaunicových kolejích v Brně a pak, až do konce války, v internačním táboře v Mirošově.

V Trojanovicích se také začal věnovat lyžařskému sportu, to bylo poté, co mu a jeho kamarádům soused, tesař Strnadel, řekl, že jim udělá lyže. „On zavinil, že jsem se dostal do světa vrcholového sportu. Jezdil jsem reprezentovat do světa…,“ poznamenal Ludvík Šablatura a přidal vzpomínku na své první závody, které absolvoval v roce 1948 na Horečkách, v místě kde je pomník Tomáše Garrigue Masaryka.

„Tehdy profesor Svoboda z lesnické školy v Hranicích, vášnivý lyžař, přišel za mnou a říká: Jsou obvodní lyžařské závody. A vy pojedete! Já povídám: Nemám lyže. On říká: já vám půjčím. Tak mi půjčil lyže běžky a jsem byl o minutu a půl první. Za to, že jsme tam vyhrál, tak jsme jel do Vysokých Tater a tehdy jsme začal závodit. Skoky jsem chodíval trénovat na Pustevny. Sám jsem tam za ten absolvoval třeba dvacet skoků,“ vzpomíná úspěšný sdruženář na své sportovní začátky.

Po střední škole vystudoval Vysokou zemědělskou školu v Brně. Když po základní vojenské službě dostal nabídku práce v polesí v Harrachově, kývl na ní. Tam pracoval v lesním závodě, věnoval se tréninku sportovců a stál také u zrodu skokanských můstků. Prožil tam větší část svého života, v Čechách žijí také jeho syn a dcera. Ludvík Šablatura žil v domě se synem, ale ten trénuje ženy, takže doma moc nebývá. V tom je také prapůvod jeho návratu do míst jeho dětství a mládí.

„Je to asi měsíc zpátky, když jsme něco dělal v koupelně. Na mokré podlaze jsme uklouzl a o hranu vany jsem si obrazil kyčelní kost, narazil jsem si loket, rameno a hlavu. Na hlavě jsem měl šest stehů. Na rentgenu zjistili, že nemám nic zlomeného, ale doporučili mi rehabilitaci. Syn býval na trénincích, dcerka zamnou chodila, ale kvůli práci jen někdy navečer. Takže jsme tam byl většinou sám. Tak mě napadlo, že by bylo nejlepší vrátit se zpátky domů do Trojanovic. Mám tady hodně příbuzných, kteří mi telefonují a hlásí se ke mně,“ pokračoval Ludvík Šablatura s tím, že věděl, že Domov Hortenzie je dobré zařízení, kam by rád přesídlil.

Po dohodě se synem a dcerou se skutečně přestěhoval a v pátek tam oslavil narozeniny. Personál i náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Navrátil mu popřáli pevné zdraví a také, aby v novém domově oslavil „stovku“.