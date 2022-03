Ivana Vrtalová poznamenala, že je mnoho lidí, kteří by ochotně jeli pro běžence mimo Českou republiku, ale bylo by to hodně nesystematické.

„Leckterá matka by asi nechtěla jen tak nastoupit do cizího auta,“ předestřela jeden z důvodů s tím, že Marian Žárský je s rumunskou trasou propojený a už dopředu ví, koho tam nachystají a konkrétní počet lidí, kteří chtějí do České republiky.

Na koordinační centrum Frenštátska se obracejí Kopřivnice, Tichá, Příbor i Kozlovice.

Jak pomoci občanům Ukrajiny

Nabídku pomoci občanům Ukrajiny mohou nejen obyvatelé Frenštátu pod Rdahoštěm a blízkého okolí směřovat na:

1. Frenštát a okolí: pomoc@trojanovice.cz

- v případě dotazů je také možné se obrátit na telefonní linku zřízenou Městem Frenštát pod Radhoštěm od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin - tel.: + 420 721 974 350 nebo na Charita Frenštát pod Radhoštěm, e-mail: ukrajina@frenstat.charita.cz, p. Lenka Tabachová, ředitelka, tel.: +420 733 676 650.

2. celá ČR - www.pomahejukrajine.cz - jen ubytování - Správa uprchlických zařízení – ubytovaniukrajina@suz.cz

- oficiální databáze dobrovolníků Ministerstva vnitra ČR pro pomoc ukrajinským občanům – registrace zde.



VEŘEJNÉ FINANČNÍ SBÍRKY

Sbírka Charity České republiky - Charita pro Ukrajinu Číslo účtu: 55660022/0800, variabilní symbol: 104,

Sbírka společnosti Člověk v tísni - SOS Ukrajina Číslo účtu: 0093209320/0300,

Veřejná finanční sbírka na pomoc Červeného kříže Ukrajině Číslo účtu: 333999/2700, variabilní symbol: 1502,

UNICEF - Pomoc na Ukrajině Číslo účtu: 11771177/0300, variabilní symbol: 829,

SOS ADRA – pomoc Ukrajině Číslo účtu: 66888866/0300, variabilní symbol 500,

ARMÁDA SPÁSY – https://www.darujme.cz/projekt/1205953.

Neslyšící běženci potřebují dvě tlumočnice

„Je teď moc lidí, kteří by rádi ochotně dali cokoliv. Ale nechceme, aby se někde sešlo kupříkladu padesát párů dětských botiček. Na pondělní koordinační schůzce s Charitou Frenštát bylo domluveno, že teď ani nebudou vyhlašovat žádnou materiální sbírku, že mají všeho dost. Až něco bude docházet, tak to vyhlásí,“ pokračovala Ivana Vrtalová.

V úterý v podvečer měly do Frenštátu pod Radhoštěm dorazit dva autobusy běženců, kteří měli dostat ubytování v Hotelu Bartoš a v Centru volného času ASTRA. Do autokempu mělo už odpoledne přijet čtrnáct neslyšících lidí, kteří by měli zůstat asi do 10. března. „Jedou po vlastní ose, ale zasekali se v kolonách, takže přijedou asi na večer,“ poznamenala Ivana Vrtalová.

Marian Žárský doplnil, že v souvislosti s neslyšícími běženci nastala zajímavá situace. „Ukrajinská znaková řeč je jiná než česká. Takže to funguje tak, že prostřednictvím obrazového přenosu v mobilním telefonu neslyšící komunikuje s ukrajinskou tlumočnicí, ta pak to, co si zapamatuje přeloží a prostřednictvím mobilního telefonu předá české tlumočnici. Je to docela náročné,“ podotkl Marian Žárský s tím, že kontakt s žádostí o pomoc neslyšícím běžencům dala Marianu Žárskému překladatelka Michaela Wu.

Na koordinační schůzce došlo k dohodě, že další tranzity už Frenštátští budou směřovat do uprchlického centra ve Vyšních Lhotách, kde uprchlíkům zajistí registrace, potřebné doklady, překladatele, psychologickou pomoc a podobně podle metodických pokynů ministerstva vnitra. „Těm, kteří budou chtít zůstat tady, budeme shánět ubytování, práci a další potřebné věci,“ uzavřela Ivan Vrtalová.

Azyl pro uprchlíky

Z pohledu regionu je nyní klíčové postarat se o ukrajinské uprchlíky a zajistit Ukrajině humanitární pomoc. Z tohoto důvodu zasedal krizový štáb kraje, který řešil i jiné otázky.

Pro Moravskoslezský kraj od 1. března 2022 bude fungovat bezplatná informační linka pomoci uprchlíkům z Ukrajiny 800 720 210, a to denně od od 7 do 19 hodin.



Také na webových stránkách Moravskoslezského kraje vznikla sekce věnovaná pomoci Ukrajině, kde zájemci najdou potřebné kontakty a informace jak a kam účinně nasměrovat svou pomoc - VÍCE ZDE.



Hlavní kontaktní místo pro uprchlíky v Moravskoslezském kraji vznikne v Ostravě za spolupráce policie, hasičů a Českého červeného kříže. Sídlo bude mít v ulici Červeného kříže 4, blízko centra.



Krajská rada rovněž schválila 10 milionů korun na aktivity spojené s pomocí Ukrajině.