„Bezprostředně po napadení Ukrajiny Ruskem jsem vedení kraje nabídl kapacity naší jídelny a domova mládeže. Potěšila mě blesková reakce kraje a zařazení naší školy do seznamu zařízení vhodných pro ubytování osob postižených válečným konfliktem na Ukrajině. Tento seznam je součástí krizového plánu Moravskoslezského kraje,“ informuje Pavel Mrva, ředitel Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci, jenž kromě toho se stejnou nabídkou oslovil také Český červený kříž, organizaci ADRA, Charitu ČR a Člověka v tísni.

„Vývoj situace je opravdu překotný. Už mě kontaktovala naše partnerská společnost IMCoPharma se sídlem v Bílovci, s níž škola spolupracuje. V rámci partnerské dohody jsou u nás dlouhodobě ubytováni její odborní pracovníci původem zejména z Ukrajiny. Jedná se především chemiky, laboranty a další odborné profese. Zmíněná firma nás požádala o ubytování rodinných příslušníků svých zaměstnanců. A posléze se s podobnou žádostí připojily i společnosti ATC Industry Trade Moravia a Denas Color,“ pokračuje ředitel gymnázia.

„K dnešnímu dni jsme ubytovali 14 osob, z toho 7 dětí ve věku 2,5 až 14 let a do konce týdne by měly být ubytovány další tři rodiny. Tito lidé přijedou nalehko, takže musíme připravit základní hygienické potřeby, od zubní pasty přes mýdlo, kartáčky až po toaletní papír. Každý týden bude třeba zajistit výměnu ložního prádla. Řešíme teď hodně otázek a neznámých, jimiž jsme se doposud nemuseli nikdy zabývat, například řešíme to, jak to bude se zdravotnickou pomocí. Hlavní ale je dostat nyní rodinné příslušníky v Bílovci pracujících ukrajinský občanů sem, k nám, do bezpečí,“ pokračuje Pavel Mrva a dodává, že škola vše řeší v kooperaci s vedením Moravskoslezského kraje.

„Není to totiž jen o ubytování a stravě, kterou jsme schopni zajistit stravu po celý den, a to včetně víkendu. Ale nemáme finanční prostředky na pokrytí zvýšených provozních nákladů – potraviny, energie, voda, pracovní síly v kuchyni, úklidu a tak dále,“ konstatuje ředitel gymnázia.

„Nikdo z nás nebyl na takovou situaci připraven a velice si cením podpory právě Moravskoslezského kraje, konkrétně zaměstnanců odboru školství. Od neděle máme zřízenou akci s názvem GMK pro Ukrajinu. Tak obrovskou vlnu solidarity mezi zaměstnanci, žáky a rodiči jsem nečekal a jsem na naši školu pyšný. Současně bych rád poděkoval vedení města Bílovec, které zatím nakoupilo pračky a vybavení kuchyňky, bíloveckým podnikatelům, kteří zajišťují drogistické zboží, vybavení pokojů a stravu,“ říká ředitel Mrva.

„Všichni jsou aktivní a dotazují se na naše potřeby a spolupracují při zajišťování zázemí ubytovaných uprchlíků. Rodiče nabízejí nejen hmotnou pomoc a finance, ale lékaři také třeba zdravotní služby, dopravu, dobrovolnickou pomoc. Pomáháme s registrací na PČR a při vyřizování víz, organizujeme volnočasové vyžití pro děti s cílem výuky češtiny a angličtiny nebo se staráme jen o prosté vyplnění času. Aktivní v tomto ohledu je Studentský parlament,“ uzavírá Pavel Mrva.