Tisková mluvčí Frenštátu pod Radhoštěm Iva Vašendová uvedla, že dobrovolníci začali pracovat ve dvě hodiny odpoledne na prvním označníku v parku Osvobození. „Nejprve odstranili nečistoty a mech ocelovými kartáči či smirkem a poté jednotlivé sloupky naučné stezky nově natřeli,“ upřesnila Iva Vašendová.

Přístup těch, kteří se akce zúčastnili ocenil frenštátský místostarosta Jiří Unruh, jenž byl iniciátorem akce. „Nejprve chci velmi poděkovat za to, že se našli dobrovolníci z řad zaměstnanců města, kteří se rozhodli ve svém volném čase udělat něco pro to, aby bylo naše město krásnější. Je to první vlaštovka. Věřím, že budeme pokračovat na podobných akcích a že se najde více dobrovolníků, třeba i z řad občanů města,“ sdělil Jiří Unruh.

Potřebný materiál, nářadí a barvy zajistily Technické služby města Frenštátu pod Radhoštěm. „Jen je škoda, že se vzhledem k nepřízni počasí nepodařilo ošetřit a natřít všechny označníky,“ uvedla Ingrid Hykelová jedna z dobrovolnic.

Dokončení nového nátěru zbylých dvou označníků by se mělo uskutečnit do konce dubna. „Podobných námětů a míst, která si zaslouží údržbu a ošetření je všude kolem dost. Proto už nyní chystáme náměty na další dobrovolnické akce. Občané a zájemci se o nich dozví více na webových stránkách města,“ dodal místostarosta Unruh.

Naučná stezka Frenštát pod Radhoštěm měří 1,7 km a má 9 zastavení věnovaných přírodě Frenštátu. Začíná v Parku osvobození a poslední tabule je umístěna pod jízdárnou Na Nivách.