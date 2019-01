Novojičínsko /FOTOGALERIE/ - Psí útulky jsou přeplněné a na jejich provoz padnou z obecních kas nemalé peníze. Přispívají však i občané, a to jak finančně, tak třeba krmivem. Ve Studénce díky darům postaví novou psí boudu.

V říjnu loňského roku umístila radnice ve Studénce na svém webu informace o možnostech peněžních příspěvků pro místní útulek Radar. Již po šesti měsících přinesla tato výzva první „ovoce“. Vybralo se přes pět a půl tisíce korun a o jejich využití je již jasno. „Hodláme za to pořídit, aby to bylo naprosto viditelné, psí boudu,“ řekl Deníku Jindřich Lev, vedoucí odboru místního hospodářství a údržby města. Toho zájem lidí o čtyřnohé bezdomovce velice potěšil. „Je to skvělé, chvályhodné a obdivuhodné,“ pochválil všechny dárce. Zájemci mohou samozřejmě přispívat i nadále, a to buď osobně na studéneckém městském úřadě nebo na bankovní účet radnice 19-924801/0100, var. symbol 1014003121.

Všichni provozovatelé útulku jsou však vděční také za materiální dary. To ostatně potvrzují slova Dalibora Klementa, zástupce velitele Městské policie Kopřivnice, která má zdejší psí azyl na starost: „Kdo chce přispět na provoz útulku, tak může dát věcné dary, ať už krmiva nebo třeba obojky a vodítka,“ uvedl strážník. Jen na letošní rok kopřivnická radnice vyčlenila z rozpočtu na chod útulku přes půl milionu korun. Každý měsíc padne, jen na krmivo, přibližně pět tisíc korun. Naštěstí, i zde přicházejí lidé, kteří čas od času granule či vybavení přivezou. Případným zájemcům Dalibor Klement vzkazuje, že nejpotřebnější jsou granule pro štěňata.

Trochu opačná situace panuje v oderském útulku, kde jsou dárci vzácnou návštěvou. „Dostali jsme, možná poprvé, před Vánocemi od dvou lidí granule, ale jinak ne,“ přiznala správkyně Marie Mecová. Přitom Odry jsou k těm osobám, co si vezmou psa z místního útulku, nejštědřejší. „Když si psa vezme někdo z Oder nebo přidružené obce, tak dostane ještě pytel granulí. Jsou také osvobozeni na dva roky od poplatků a mají možnost i zdarma nechat psa vykastrovat. Město chce takhle lidi motivovat,“ rozvedla Marie Mecová. Standardně musí nový majitel čtyřnohého přítele zaplatit například poplatek za očkování, což dělá i několik set korun. Správkyně oderského útulku přiznává, že vítané jsou všechny dary. „Hodí se nám cokoliv, misky, krmivo, hračky, a na zimu nejvíce potřebujeme deky. Můžou být i potrhané,“ doplnila Mecová.

Všechny novojičínské útulky mají v současné době kapacity naplněné. Někde dokonce dvojnásobně. V tom oderském mají momentálně jedenáct psů, kapacita je pět, obdobně jsou na tom také v Kopřivnici. „Od června minulého roku se stav stabilizoval tak, že je útulek naplněný. Kdysi to bylo nárazové, že jsme měli plno, ale během měsíce se psi rozebrali. Teď máme menší psy i po dvou v jednom kotci,“ řekl Dalibor Klement. Plno hlásí také ve Studénce. Případní zájemci, ať už o dárcovství nebo samotného pejska, naleznou veškeré informace na webových stránkách měst. Na některých jsou psi dokonce i vyfoceni.