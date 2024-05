Uzavírka silnice na Starý Jičín, probíhají opravy

Od soboty 18. května od 5 hodin do neděle 19. května do 20 hodin by mělo dojít k úplné uzavírce silnice III/04816 od Nového Jičína – Loučky na Starý Jičín.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová