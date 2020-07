Čtyři mláďata poštolek dostali nedávno do péče novojičínští ochránci přírody ze Stanice pro záchranu živočichů v Bartošovicích. Mláďata pocházela z větracího otvoru, který tvořila plastová trubka vedoucí do bytu v panelovém domě v Ostravě-Porubě.

Mláďata poštolek v bartošovické záchranné stanici. | Foto: www.csopnj.cz

Ochránci na svých webových stránkách uvádějí, že vzhledem k tomu, že poštolky si nestaví hnízdo, nebyla v trubce žádná vystýlka. „Nebylo tam nic co by odvádělo vlhkost. Kolem poštolčích mláďat se tedy hromadily zbytky potravy a hlavně trus, který nakonec mláďatům obalil peří a nalepil se na nohy. Agresivní látky v trusu způsobily záněty kůže, které u nejmladšího mláděte pronikly až do pouzder patních kloubů a těžce nevratně je poškodily,“ stojí ve zprávě.