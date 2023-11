Vysoká tyč se čtyřmi obručemi od největší po nejmenší ukotvená lany k zemi. Tak vypadá základ konstrukce nového vánočního stromu, který bude od letošního roku po několik dalších let zdobit Slezské náměstí v Bílovci v adventním a vánočním čase.

Instalace a zdobení nového vánočního stromu na Slezském náměstí v Bílovci - 29. listopadu 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

„Tento umělý vánoční strom jsme koupili, protože strom, který byl za účelem Vánoc vysazen před několika lety, je ještě malý,“ sdělil pro Deník Martin Holub a dodal, že kovový strom viděli loni v nedalekých Těškovicích.

„Má na výšku deset metrů, při zemi je široký čtyři metry. Těškovicím to dělal Kovomont, pan Lindovský z Kyjovic. Nám se to líbilo, tak jsme to objednali také. Až živý strom vyroste, budeme ho používat jako vánoční a tento využijeme někde jinde. Dá se rozmontovat a složit,“ pokračoval Martin Holub.

Bílovecký starosta podotknul, že nový vánoční strom je svým způsobem šetrný k přírodě. „Nemusí se kácet živý strom. I když přes den vypadá jako kovová konstrukce, když se to rozsvítí po setmění, je moc hezký,“ míní Martin Holub.

Rozsvícení vánočního stromu v Bílovci se uskuteční v rámci Mikulášského jarmarku v sobotu 2. prosince, a to v 17 hodin. Ve stejné chvíli se rozzáří vánoční výzdoba i v dalších částech Slezského náměstí. Premiérově bude také stylově nasvícená radnice, před kterou bude od pátku 1. prosince stát dřevěný betlém. Rovněž poprvé.

Bílovec nějakou dobu využíval jako vánoční strom 27 metrů vysokou jedli v parčíku u kostela. Strom ale kvůli špatnému stavu bylo nutné pokácet. V říjnu 2019 v témže parčíku nechal Bílovec vysadit jedli kavkazskou, vysokou 5,5 metru. Ta sloužila jako vánoční strom v posledních letech. Letos ji vystřídá desetimetrová konstrukce s rozsvícenou hvězdou na špici. Svítící jehlan místo vánočního stromu, avšak mnohem nižší, používají místo živého vánočního stromu již několik let ve Studénce na náměstí Republiky.