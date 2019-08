„V loňském roce jsme měli i s jarním příměstským táborem dohromady 240 dětí. Letos přišlo jen na letní tábory víc než 250 dětí, což je rekord,“ uvedla ředitelka Domu dětí a mládeže v Bílovci Tamara Knoppová. Zatímco loni bylo na jednom táboře zhruba 23 dětí, letos jich je průměrně 35 a k tomu několik náhradníků.

Domu se podařilo získat dotaci z Místních akčních skupin Regionu Poodři v rámci operačního programu zaměstnanost. „Díky dotaci jsme nejen snížili cenu táborů o tři sta korun, ale zakoupili jsme i nejrůznější pomůcky,“ dodala ředitelka. Bílovecký dům dětí tak získal nové florbalové branky, bazény, hry, stany, termosky, dataprojektor či mikroskopy. Peníze z dotace zároveň kompletně pokrývají náklady na mzdy instruktorů a oddílových vedoucích, kterých je na každý turnus potřeba čtyři až pět.

„Na tyto prázdniny jsme připravili šest příměstských, jeden pobytový a jeden výjezdní tábor, celkem tedy osm táborových týdnů plných her a sportování,“ vysvětlila Knoppová. Děti se na tematických táborech mohly stát superhrdiny, prožít muzikálové léto a podívat se do pravěku či do vesmíru.

Do organizace táborů se zapojuje také veřejnost. Bílovečtí rodiče a podnikatelé se složili na půjčení velkých nafukovacích atrakcí, které děti využívaly na zahradě bíloveckého domu. Na příměstské tábory jezdili i dobrovolní hasiči, kteří dětem vytvořili hřiště plné pěny. „Těší mě, že se lidé a organizace našeho města umí spojit pro dobrou věc,“ komentovala dění starostka města Renata Mikolašová.

Sérii příměstských táborů ukončí v pátek 30. srpna celodenní akce s názvem Prázdninový karneval. Pro přihlášené děti bude připravena kouzelnická show, hry a zábava.